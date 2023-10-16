В Ленінградській області РФ перекинувся човен з силовиками: вспливли не всі

Човен посеред моря. Фото: Reuters, фото ілюстративне

В Ленінградській області четверо росіян рибалили у вечірній час доби на місцевому озері, коли їхній моторний човен перекинувся. Вижили лише двоє, а тіло одного з чоловіків досі шукають.

Про це розповідають росЗМІ.

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Під час риболовлі на озері Михальовське в Ленінградській області Росії перекинувся човен із прокурором, дільничним поліцейським, оперативників Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), а також ще одним цивільним. З чотирьох чоловіків тільки двоє змогли вибратися на берег.

Повідомляється, що інцидент мав місце 14 жовтня. Компанія друзів відпочивала на турбазі в селищі Маслове. Увечері вони вирушили на риболовлю на моторному човні, проте близько 9 вечора човен перекинувся.

Кому вдалося врятуватися

33-річний прокурор із Петербурга на ім'я Олександр С. і 33-річний оперативник ГРУ на ім'я Марат М. зуміли дістатися берега, тоді як двоє інших друзів — 33-річний дільничний поліцейський Олексій К. і цивільний Гайг Т. — загинули.

Наразі рятувальники продовжують пошуки громадянина Олексія К. Інформацію про інцидент на озері у Виборзькому районі також підтвердило регіональне медіа 47news. За словами журналістів, рятувальники обстежили акваторію, але пошуки результатів не принесли.

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