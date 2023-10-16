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В Ленінградській області РФ перекинувся човен з силовиками: вспливли не всі

16 жовтня 2023 12:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Ленінградській області РФ перекинувся човен з силовиками: вспливли не всі
Човен посеред моря. Фото: Reuters, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Ленінградській області четверо росіян рибалили у вечірній час доби на місцевому озері, коли їхній моторний човен перекинувся. Вижили лише двоє, а тіло одного з чоловіків досі шукають.

Про це розповідають росЗМІ.

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Під час риболовлі на озері Михальовське в Ленінградській області Росії перекинувся човен із прокурором, дільничним поліцейським, оперативників Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), а також ще одним цивільним. З чотирьох чоловіків тільки двоє змогли вибратися на берег. 

Повідомляється, що інцидент мав місце 14 жовтня. Компанія друзів відпочивала на турбазі в селищі Маслове. Увечері вони вирушили на риболовлю на моторному човні, проте близько 9 вечора човен перекинувся.

Кому вдалося врятуватися

33-річний прокурор із Петербурга на ім'я Олександр С. і 33-річний оперативник ГРУ на ім'я Марат М. зуміли дістатися берега, тоді як двоє інших друзів — 33-річний дільничний поліцейський Олексій К. і цивільний Гайг Т. — загинули.

Наразі рятувальники продовжують пошуки громадянина Олексія К. Інформацію про інцидент на озері у Виборзькому районі також підтвердило регіональне медіа 47news. За словами журналістів, рятувальники обстежили акваторію, але пошуки результатів не принесли.

Раніше ми розповідали, що на півночі Італії автобус із пасажирами впав із Венеціанського мосту. Є загиблі та поранені.

Нагадуємо, що у мережі з'явилися перші світлини понівечених уламків підводного корабля "Титан", які дістають з глибин Атлантичного океану. На кадрах можна побачити, як екіпажі вивантажують уламки субмарини з корабля Horizon Arctic на сушу. 

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