В МИД Австрии вызвали посла России из-за удара по поселку Гроза

Здание МИД Австрии. Фото: freepik

В Министерство иностранных дел Австрии вызвали посла России в Вене Дмитрия Любинского. Это связано с ракетным ударом страны-агрессорки по селу Гроза Харьковской области, который унес жизни 52 человек.

Об этом говорится в заявлении ведомства .

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В министерстве иностранных дел Австрии отметили, что этот удар является военным преступлением.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявили в ведомстве.

Russia’s Ambassador in Vienna was just summoned because of yesterday’s heinous rocket attack on a village in Kharkiv Oblast, claiming dozens of innocent lives. Attacks on civilians are a war crime. Those responsible must be held accountable. https://t.co/NMdN1hAtZq — MFA Austria (@MFA_Austria) October 6, 2023

Накануне там также призвали к справедливому наказанию за атаку, являющуюся нарушением норм Международного гуманитарного права. Также в МИД Австрии назвали этот обстрел "ужасным" и напомнили, что он унес жизни десятков человек.

Однако Любинский ответил очередным фейком от роспропаганды, якобы "российские военные никогда не будут атаковать мирную инфраструктуру".

Напомним, ранее в Австрии заявили о готовности помочь Украине разминировать территории от российских мин. Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Нацсовета Австрии Вольфгангом Соботкой членство Украины в ЕС.