В МЗС Австрії викликали посла Росії через удар по селищу Гроза

Будівля МЗС Австрії. Фото: freepik

До Міністерства закордонних справ Австрії викликали посла Росії у Відні Дмитра Любінського. Це пов'язано з ракетним ударом країни-агресорки по селу Гроза Харківської області, який забрав життя 52 людей.

Про це йдеться у заяві відомства.

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У міністерстві закордонних справ Австрії зазначили, що цей удар є воєнним злочином.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності",— заявили у відомстві.

Russia’s Ambassador in Vienna was just summoned because of yesterday’s heinous rocket attack on a village in Kharkiv Oblast, claiming dozens of innocent lives. Attacks on civilians are a war crime. Those responsible must be held accountable. https://t.co/NMdN1hAtZq — MFA Austria (@MFA_Austria) October 6, 2023

Напередодні там також закликали до справедливого покарання за атаку, яка є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Також у МЗС Австрії назвали цей обстріл "жахливим" і нагадали, що він забрав життя десятків людей.

Натомість Любинський відповів черговим фейком від роспропаганди, буцімто "російські військові ніколи не атакуватимуть мирну інфраструктуру".

Нагадаємо, що раніше в Австрії заявили про готовність допомогти Україні розмінувати території від російських мін. Ще раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Нацради Австрії Вольфгангом Соботкою членство України в ЄС.