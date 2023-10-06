Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В МЗС Австрії викликали посла Росії через удар по селищу Гроза arrow

В МЗС Австрії викликали посла Росії через удар по селищу Гроза

6 жовтня 2023 19:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В МЗС Австрії викликали посла Росії через удар по селищу Гроза
Будівля МЗС Австрії. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До Міністерства закордонних справ Австрії викликали посла Росії у Відні Дмитра Любінського. Це пов'язано з ракетним ударом країни-агресорки по селу Гроза Харківської області, який забрав життя 52 людей.

Про це йдеться у заяві відомства.

Читайте також:

Що сказали дипломату

У міністерстві закордонних справ Австрії зазначили, що цей удар є воєнним злочином.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності",— заявили у відомстві.

Напередодні там також закликали до справедливого покарання за атаку, яка є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Також у МЗС Австрії назвали цей обстріл "жахливим" і нагадали, що він забрав життя десятків людей.

Натомість Любинський відповів черговим фейком від роспропаганди, буцімто "російські військові ніколи не атакуватимуть мирну інфраструктуру".

Нагадаємо, що раніше в Австрії заявили про готовність допомогти Україні розмінувати території від російських мін. Ще раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Нацради Австрії Вольфгангом Соботкою членство України в ЄС. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз