В Германии расследуют махинации украинских беженцев с социальными выплатами

Украинские беженцы в Германии. Фото: Spiegel

В Германии получающих социальную помощь украинских беженцев заподозрили в мошенничестве с выплатами. Немецкие правоохранители расследуют около 150 дел, касающихся мошенничества со стороны беженцев.

Об этом пишет издание Bild.

Читайте также:

Получают выплаты в нескольких странах

В Германии узнали, что 52 украинца зарегистрированы в других странах ЕС, а некоторые получали социальную помощь дважды.

В немецком районе Ильма в Тюрингии расследуют 150 таких дел. Здесь зарегистрировано более 2 400 украинских беженцев. Из них 1574 получают соцвыплаты — материальную помощь, обеспечение жильем, уход за детьми, языковые курсы и медицинское обслуживание.

Но местные иммиграционные органы узнали, что 52 человека среди них зарегистрированы и в других странах Евросоюза. В районном управлении обнаружили, что 23 украинца получали соцвыплаты от двух государств.

Упомянутым лицам аннулировали вид на жительство. Также им перестали выплачивать пособие. Кроме того, полученные средства мошенникам придется вернуть. Против 23 украинцев, получавших двойные выплаты, откроют производство за нарушение закона об иностранцах и социальном мошенничестве.

Немцы разоблачили мошеннические схемы беженцев

После того, как чиновники из Ильма зафиксировали случаи мошенничества с выплатами, они сообщили об этом Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев. Глава иммиграционной службы Йорг Людвиг подтвердил, что есть случаи, когда действительно беженцы регулярно ездят в другие страны ЕС на несколько дней, а затем возвращаются в Германию.

Чиновник отметил, что в районном управлении была создана оперативная группа, чтобы отслеживать такие манипуляции в будущем. Теперь они имеют доступ к центральной базе данных и могут проверить, зарегистрировано ли лицо в других странах Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что в Германии у беженцев из Украины по имени Валентина социальные службы страны отобрали дочь и запрещали матери с ней видеться. Юристы объяснили, при каких обстоятельствах у украинцев за границей могут забирать детей и что следует делать в таких обстоятельствах.

Напомним, что недавно Польша выдвинула определенные возражения по поводу продолжения временной защиты для украинских беженцев, требуя от ЕС больше финансирования на их содержание. В то же время, на днях Совет Европейского союза должен продлить соответствующие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года, согласно которым Варшава вынуждена будет выполнять условия.