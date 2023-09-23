В Німеччині розслідують махінації українських біженців з соціальними виплатами

Українські біженці в Німеччині. Фото: Spiegel

В Німеччині українських біженців, які отримують соціальну допомогу, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 справ, які стосуються шахрайства з боку біженців.

Про це пише видання Bild.

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У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них отримували соціальну допомогу двічі.

У німецькому районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровані понад 2 400 українських біженців. З них 1 574 отримують соцвиплати — матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування.

Але місцеві імміграційні органи довідались, що 52 особи серед них зареєстровані й у інших країнах Євросоюзу. У районному управлінні виявили, що 23 українці отримували соцвиплати від двох держав.

Згаданим особам анулювали посвідку на проживання. Також їм припинили виплачувати допомогу. Крім того, отримані кошти шахраям доведеться повернути. Проти 23 українців, які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство.

Німці викрили шахрайські схеми біженців

Після того, як чиновники з Ільма зафіксували випадки шахрайства з виплатами, вони повідомили про це до Федерального відомства у справах міграції та біженців. Голова імміграційної служби Йорг Людвіг підтвердив, що є випадки, коли дійсно біженці регулярно їздять до інших країн ЄС на кілька днів, а потім повертаються до Німеччини.

Чиновник зазначив, що в районному управлінні створили оперативну групу, щоб відстежувати такі маніпуляції в майбутньому. Тепер вони мають доступ до центральної бази даних і можуть перевірити, чи зареєстрована особа у інших країнах Євросоюзу.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині в біженки з України на ім'я Валентина соціальні служби країни відібрали дочку і забороняли матері з нею бачитися. Юристи пояснили, за яких обставин в українців за кордоном можуть забирати дітей і що варто робити в таких обставинах.

Нагадуємо, що нещодавно Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання. Водночас днями Рада Європейського союзу має продовжити відповідні директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з якими Варшава змушена буде виконувати умови.