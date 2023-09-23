Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Німеччині розслідують махінації українських біженців з соціальними виплатами arrow

В Німеччині розслідують махінації українських біженців з соціальними виплатами

23 вересня 2023 07:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Німеччині розслідують махінації українських біженців з соціальними виплатами
Українські біженці в Німеччині. Фото: Spiegel
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Німеччині українських біженців, які отримують соціальну допомогу, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 справ, які стосуються шахрайства з боку біженців.

Про це пише видання Bild.

Читайте також:

Отримують виплати у кількох країнах

У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них отримували соціальну допомогу двічі.

У німецькому районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровані понад 2 400 українських біженців. З них 1 574 отримують соцвиплати — матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування.

Але місцеві імміграційні органи довідались, що 52 особи серед них зареєстровані й у інших країнах Євросоюзу. У районному управлінні виявили, що 23 українці отримували соцвиплати від двох держав.

Згаданим особам анулювали посвідку на проживання. Також їм припинили виплачувати допомогу. Крім того, отримані кошти шахраям доведеться повернути. Проти 23 українців, які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство.

Німці викрили шахрайські схеми біженців

Після того, як чиновники з Ільма зафіксували випадки шахрайства з виплатами, вони повідомили про це до Федерального відомства у справах міграції та біженців. Голова імміграційної служби Йорг Людвіг підтвердив, що є випадки, коли дійсно біженці регулярно їздять до інших країн ЄС на кілька днів, а потім повертаються до Німеччини.

Чиновник зазначив, що в районному управлінні створили оперативну групу, щоб відстежувати такі маніпуляції в майбутньому. Тепер вони мають доступ до центральної бази даних і можуть перевірити, чи зареєстрована особа у інших країнах Євросоюзу.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині в біженки з України на ім'я Валентина соціальні служби країни відібрали дочку і забороняли матері з нею бачитися. Юристи пояснили, за яких обставин в українців за кордоном можуть забирати дітей і що варто робити в таких обставинах.

Нагадуємо, що нещодавно Польща висунула певні заперечення з приводу продовження тимчасового захисту для українських біженців, вимагаючи від ЄС більше фінансування на їх утримання. Водночас днями Рада Європейського союзу має продовжити відповідні директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року, згідно з якими Варшава змушена буде виконувати умови. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз