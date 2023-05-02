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В Германии за 49 евро в месяц можно ездить по всей стране: как действует новый проездной

2 мая 2023 14:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Германии за 49 евро в месяц можно ездить по всей стране: как действует новый проездной
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в честь введения нового проездного покатался на автобусе. Фото: Reuters/Annegret Hilse
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

С 1 мая в Германии действует единый проездной. По нему можно ездить целый месяц по всем видам городского и регионального транспорта на всей территории страны.

Об этом сообщает издание DW.

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Новый единственный проездной

В Германии с 1 мая начал функционировать единый проездной Deutschlandticket.

Проездной будет действовать на территории всей страны.

Стоимость нового единого проездного — 49 евро.

На каких видах транспорта будет действовать проездной

Известно, что новый единый проездной будет действовать в локальном и региональном транспорте.

Это, в частности, городские автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда.

На скоростных междугородных поездах проездной будет действовать только в федеральной земле Баден-Вюртемберг между городами Штутгарт и Зинген — это единственный транспорт, соединяющий эти два города.

Не только по Германии

Telegram-канал "Германия/Украина/беженцы" отметил, что новый проездной будет действовать не только на территории ФРГ.

Так, действие проездного распространяется на приграничные города в соседних с Германией странах:

  • Зальцбург и Куфштейн — Австрия;
  • Базель и Шаффхаузен — Швейцария;
  • Свиноуйсьце (Swinemünde/Usedom) — Польша;
  • Венло — Нидерланды.

Кроме того, проездной документ будет действовать в местных пограничных поездах:

  • Дания: Зюдерлюгдум — Тендер;
  • Франция: Берг (Пфальц) — Лаутербур и Швейгофен — Виссембург;
  • Австрия: Пфронтен-Штейнах — Вильс — Ройтте (Тироль) — Эрвальд — Гризен;
  • Польша: Герлиц — Згожелец и Хиршфельде — Кшевина Сгорцелецкая — Хагенвердер;
  • Чехия: Циттау — Градек-над-Ниссоу, Беренштейн — Вейпрти и Зайфеннерсдорф — Варнсдорф — Циттау.

Напомним, что украинцам продолжили бесплатный проезд поездом "Перемышль — Ганновер". Бесплатно ездить на поезде украинцы смогут до конца мая 2023 года.

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