В Германии за 49 евро в месяц можно ездить по всей стране: как действует новый проездной
С 1 мая в Германии действует единый проездной. По нему можно ездить целый месяц по всем видам городского и регионального транспорта на всей территории страны.
Об этом сообщает издание DW.
Новый единственный проездной
В Германии с 1 мая начал функционировать единый проездной Deutschlandticket.
Проездной будет действовать на территории всей страны.
Стоимость нового единого проездного — 49 евро.
На каких видах транспорта будет действовать проездной
Известно, что новый единый проездной будет действовать в локальном и региональном транспорте.
Это, в частности, городские автобусы, трамваи, метро, пригородные поезда.
На скоростных междугородных поездах проездной будет действовать только в федеральной земле Баден-Вюртемберг между городами Штутгарт и Зинген — это единственный транспорт, соединяющий эти два города.
Не только по Германии
Telegram-канал "Германия/Украина/беженцы" отметил, что новый проездной будет действовать не только на территории ФРГ.
Так, действие проездного распространяется на приграничные города в соседних с Германией странах:
- Зальцбург и Куфштейн — Австрия;
- Базель и Шаффхаузен — Швейцария;
- Свиноуйсьце (Swinemünde/Usedom) — Польша;
- Венло — Нидерланды.
Кроме того, проездной документ будет действовать в местных пограничных поездах:
- Дания: Зюдерлюгдум — Тендер;
- Франция: Берг (Пфальц) — Лаутербур и Швейгофен — Виссембург;
- Австрия: Пфронтен-Штейнах — Вильс — Ройтте (Тироль) — Эрвальд — Гризен;
- Польша: Герлиц — Згожелец и Хиршфельде — Кшевина Сгорцелецкая — Хагенвердер;
- Чехия: Циттау — Градек-над-Ниссоу, Беренштейн — Вейпрти и Зайфеннерсдорф — Варнсдорф — Циттау.
Напомним, что украинцам продолжили бесплатный проезд поездом "Перемышль — Ганновер". Бесплатно ездить на поезде украинцы смогут до конца мая 2023 года.