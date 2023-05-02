В Німеччині за 49 євро в місяць можна їздити усією країною: як діє новий проїзний

Канцлер ФРН Олаф Шольц на честь запровадження нового проїзного покатався на автобусі. Фото: Reuters/Annegret Hilse

З 1 травня у Німеччині діє єдиний проїзний. По ньому можна їздити цілий місяць усіма видами міського та регіонального транспорту на усій території країни.

Про це повідомляє видання DW.

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Новий єдиний проїзний

У Німеччині з 1 травня почав функціонувати єдиний проїзний Deutschlandticket.

Проїзний діятиме на території усієї країни.

Вартість нового єдиного проїзного — 49 євро.

На яких видах транспорту діятиме проїзний

Відомо, що новий єдиний проїзний діятиме у локальному і регіональному транспорті.

Це, зокрема, міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди.

На швидкісних міжміських поїздах проїзний діятиме тільки у федеральній землі Баден-Вюртемберг між містами Штутгарт і Зінген — бо це єдиний транспорт, який з’єднує ці два міста.

Не тільки по Німеччині

Telegram-канал "Німеччина/Україна/біженці" відзначив, що новий проїзний діятиме не тільки на території ФРН.

Так, дія проїзного розповсюджується на прикордонні міста у сусідніх з Німеччиною країнах:

Зальцбург і Куфштейн — Австрія;

Базель і Шаффхаузен — Швейцарія;

Свіноуйсьце (Swinemünde/Usedom) — Польща;

Венло — Нідерланди.

Крім того, проїзний документ діятиме у місцевих прикордонних поїздах:

Данія: Зюдерлюгдум – Тендер;

Франція: Берг (Пфальц) — Лаутербур та Швейгофен — Віссембург;

Австрія: Пфронтен-Штейнах — Вільс — Ройтте (Тіроль) — Ервальд — Грізен;

Польща: Герліц — Згожелець та Хіршфельде — Кшевіна Згорцелецька — Хагенвердер;

Чехія: Циттау — Градек-над-Нісоу, Беренштейн — Вейпрті та Зайфеннерсдорф — Варнсдорф — Циттау.

Нагадаємо, що українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом "Перемишль — Ганновер". Безкоштовно їздити потягом українці зможуть до кінця травня 2023 року.