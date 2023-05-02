В Німеччині за 49 євро в місяць можна їздити усією країною: як діє новий проїзний
З 1 травня у Німеччині діє єдиний проїзний. По ньому можна їздити цілий місяць усіма видами міського та регіонального транспорту на усій території країни.
Про це повідомляє видання DW.
Новий єдиний проїзний
У Німеччині з 1 травня почав функціонувати єдиний проїзний Deutschlandticket.
Проїзний діятиме на території усієї країни.
Вартість нового єдиного проїзного — 49 євро.
На яких видах транспорту діятиме проїзний
Відомо, що новий єдиний проїзний діятиме у локальному і регіональному транспорті.
Це, зокрема, міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди.
На швидкісних міжміських поїздах проїзний діятиме тільки у федеральній землі Баден-Вюртемберг між містами Штутгарт і Зінген — бо це єдиний транспорт, який з’єднує ці два міста.
Не тільки по Німеччині
Telegram-канал "Німеччина/Україна/біженці" відзначив, що новий проїзний діятиме не тільки на території ФРН.
Так, дія проїзного розповсюджується на прикордонні міста у сусідніх з Німеччиною країнах:
- Зальцбург і Куфштейн — Австрія;
- Базель і Шаффхаузен — Швейцарія;
- Свіноуйсьце (Swinemünde/Usedom) — Польща;
- Венло — Нідерланди.
Крім того, проїзний документ діятиме у місцевих прикордонних поїздах:
- Данія: Зюдерлюгдум – Тендер;
- Франція: Берг (Пфальц) — Лаутербур та Швейгофен — Віссембург;
- Австрія: Пфронтен-Штейнах — Вільс — Ройтте (Тіроль) — Ервальд — Грізен;
- Польща: Герліц — Згожелець та Хіршфельде — Кшевіна Згорцелецька — Хагенвердер;
- Чехія: Циттау — Градек-над-Нісоу, Беренштейн — Вейпрті та Зайфеннерсдорф — Варнсдорф — Циттау.
Нагадаємо, що українцям продовжили безкоштовний проїзд потягом "Перемишль — Ганновер". Безкоштовно їздити потягом українці зможуть до кінця травня 2023 року.