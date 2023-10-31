В Нью-Йорке арестовали троих граждан РФ, помогавших армии захватчиков в Украине

Здание прокуратуры в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Трое граждан России, которые также имели при себе паспорта граждан Таджикистана и Канады, были арестованы в Нью-Йорке. Их подозревают в создании широкой схемы по уклонению от санкций и экспортного контроля.

Об этом сообщили в прокуратуре США.

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Арестовали троих граждан РФ

"В течение года они отправили более 300 партий компонентов на общую сумму около 10 миллионов долларов "на российское поле боя", — сказал Джон Арвело, специальный агент, ответственный за расследование в сфере внутренней безопасности в Нью-Йорке.

Следователи считают, что подозреваемые использовали подставные компании, расположенные в Нью-Йорке, чтобы покупать электронные компоненты у американских производителей и отправлять их российским войскам в Украину.

Речь идет о деталях для вертолетов Ка-52, дронов "Орлан-10", управляемых ракет и боевых танков.

Как действовали злоумышленники

По данным прокуратуры США, один из подозреваемых, Салимджон Насриддинов, является "резидентом Бруклина и имеет двойное гражданство России и Таджикистана". Его арестовали в Бруклине 31 октября вместе с Николаем Гольцевым и Кристиной Пузыревой, двумя посещавшими Насриддинова гражданами России и Канады.

Следователи считают, что финансами схемы руководила Пузырева. Роль Гольцева заключалась в том, чтобы действовать как посредник между американскими производителями и контактами в российском оборонном и технологическом секторах, которым нужен был определенный компонент.

Ранее мы сообщали, что российский олигарх Алексей Кузьмичев был задержан французскими милиционерами. С начала российского вторжения в Украину он находился под санкциями.

Напомним, что Служба безопасности Украины арестовала все украинские корпоративные права, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение президента России Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.