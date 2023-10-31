В Нью-Йорку арештували трьох громадян РФ, які допомагали армії загарбників в Україні

Будівля прокуратури у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Трьох громадяни Росії, які також мали при собі паспорти громадян Таджикістана і Канади, були заарештовані в Нью-Йорку. Їх підозрюють в створенні широкої схеми по ухиленню від санкцій та експортного контролю.

Про це повідомили у прокуратурі США.

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"Протягом року вони відправили понад 300 партій компонентів на загальну суму близько 10 мільйонів доларів "на російське поле бою", — сказав Джон Арвело, спеціальний агент, відповідальний за розслідування у сфері внутрішньої безпеки в Нью-Йорку.

Слідчі вважають, що підозрювані використовували підставні компанії, розташовані в Нью-Йорку, щоб купувати електронні компоненти у американських виробників і відправляти їх російським військам в Україні.

Йдеться про деталі для вертольотів Ка-52, дронів "Орлан-10", керованих ракет та бойових танків.

Як діяли зловмисники

За даними прокуратури США, один із підозрюваних, Салімджон Насріддінов, є "резидентом Брукліна та має подвійне громадянство Росії та Таджикистану". Його заарештували в Брукліні 31 жовтня разом з Миколою Гольцевим і Крістіною Пузирьовою, двома громадянами Росії та Канади, які відвідували Насріддінова.

Слідчі вважають, що фінансами схеми керувала Пузирьова. Роль Гольцева полягала в тому, щоб діяти як посередник між американськими виробниками та контактами в російському оборонному та технологічному секторах, яким потрібен був певний компонент.

Раніше ми повідомляли, що російський олігарх Олексій Кузьмічєв був затриманий французькими правоохоронцями. Від початку російського вторгнення до України він перебував під санкціями.

Нагадуємо, що Служба безпеки України заарештувала всі українські корпоративні права, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення президента Росії Володимира Путіна та фінансують російську агресію.