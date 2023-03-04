В одном из штатов США планируют закрыть клиники, где делают аборты

Аборты в США

Губернатор штата Юта, Спенсер Кокс, объявил о своем намерении подписать закон, который эффективно запрещает работу клиник, предоставляющие услуги по абортам в штате. Это означает, что больницы станут единственными местами, где жители штата Юта смогут получить медицинскую помощь в этой области.

Об этом пишет AP.

Аборты в США

Закон был одобрен Палатой представителей штата Юта после небольших изменений и отправлен на утверждение губернатору. Это произошло менее чем через год после того, как Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда, в результате чего штаты получили право регулировать аборты.

Губернатор Кокс сообщил журналистам, что он собирается подписать закон, который также уточняет определение аборта, чтобы решить юридические вопросы, связанные с формулировками исключений в законах штата. Это решение было названо компромиссом законодателями-республиканцами.

Этот закон вызвал критику со стороны защитников прав женщин и медицинских экспертов, которые считают, что он угрожает здоровью и безопасности женщин, которые нуждаются в медицинской помощи. Однако его противники утверждают, что он защищает право на жизнь нерожденных детей и предоставляет больше выбора и защиты женщинам, которые столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.

Напомним, в июне в США Верховный суд отменил конституционное право женщин на аборты.