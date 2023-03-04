В одному зі штатів США планують закрити клініки, де роблять аборти

Аборти в США

Губернатор штату Юта, Спенсер Кокс, оголосив про свій намір підписати закон, який ефективно забороняє роботу клінік, які надають послуги з абортів у штаті. Це означає, що лікарні стануть єдиними місцями, де мешканці штату Юта зможуть отримати медичну допомогу у цій галузі.

Про це пише AP.

Аборти в США

Закон був схвалений Палатою представників штату Юта після невеликих змін та відправлений на затвердження губернатору. Це сталося через рік після того, як Верховний суд США скасував рішення у справі Роу проти Уейда, в результаті чого штати отримали право регулювати аборти.

Губернатор Кокс повідомив журналістам, що він збирається підписати закон, який також уточнює визначення аборту, щоб розв'язувати юридичні питання, пов'язані із формулюванням винятків у законах штату. Це рішення було названо компромісом законодавцями-республіканцями.

Цей закон викликав критику з боку захисників прав жінок та медичних експертів, які вважають, що він загрожує здоров'ю та безпеці жінок, які потребують медичної допомоги. Однак його противники стверджують, що він захищає право на життя ненароджених дітей та надає більше вибору та захисту жінкам, які зіткнулися з непередбаченими обставинами.

Нагадаємо, у червні у США Верховний суд скасував конституційне право жінок на аборти.