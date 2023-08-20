В РФ аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ограничили работу: росСМИ назвали причину

Аэропорт "Внуково" в РФ. Фото: росСМИ

Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 20 августа ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов. Такое решение связано с риском атаки беспилотников.

Об этом сообщают РосСМИ и телеграмм-канал Baza.

Читайте также:

В аэропортах РФ боятся атаки беспилотников

Отмечается, что в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые рейсы направляются в "Шереметьево"

Baza добавляет, что во "Внуково" и "Домодедово" объявлен режим "Ковер" из-за возможной угрозы БПЛА.

Напомним, 30 мая российские СМИ сообщали о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

Позже россияне сообщали о 25 дронах, атаковавших Москву.