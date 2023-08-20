В РФ аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" обмежили роботу: росЗМІ назвали причину

Аеропорт "Внуково" в РФ. Фото: росЗМІ

Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 20 серпня ввели тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків. Таке рішення пов'язане з ризиком атаки безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ і телеграм-канал Baza.

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Ззаначається, що у московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" затримують рейси на виліт і приліт, деякі рейси направляють у "Шереметьєво"

Baza додає, що у "Внуково" і "Домодєдово"оголошено режим "Килим" через можливу загрозу БПЛА.

Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ повідомляли про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Пізніше росіяни повідомляли про 25 дронів, які атакували Москву.