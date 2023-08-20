В РФ аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" обмежили роботу: росЗМІ назвали причину
Російські аеропорти "Внуково" (Москва) і "Домодєдово" (Московська область) вночі 20 серпня ввели тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків. Таке рішення пов'язане з ризиком атаки безпілотників.
Про це повідомляють росЗМІ і телеграм-канал Baza.
В аеропортах РФ бояться атаки безпілотників
Ззаначається, що у московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" затримують рейси на виліт і приліт, деякі рейси направляють у "Шереметьєво"
Baza додає, що у "Внуково" і "Домодєдово"оголошено режим "Килим" через можливу загрозу БПЛА.
Нагадаємо, 30 травня російські ЗМІ повідомляли про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.
Пізніше росіяни повідомляли про 25 дронів, які атакували Москву.