В российских ресторанах жалуются на дефицит курятины: что произошло

Куриная ферма. Фото: Reuters

В России рестораны фиксируют дефицит куриного мяса. О проблеме сообщили в Rostic's и KFC. Также наличие проблемы подтвердил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

В России не хватает курятины

В то же время в пресс-службе Минсельхоза РФ заявили, что "внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы".

"По данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в частности — через торговые сети", — сообщили в Минсельхозе РФ.

Там подчеркнули, что в условиях возрастающего спроса на мясо птицы, российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности.

Сети ресторанов теряют продукцию

Несмотря на оптимизм правительства в ресторанах сообщают о дефиците. Так, в пресс-службе компании "Юнирест", управляющей брендами Rostic's и KFC в России, сообщили, что сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной, в частности, с его дефицитом, и их заведения исключением не является.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров сообщил, что в России существует дефицит куриного мяса из-за того, что на птицефабриках не хватает работников, а также выросла цена на корма.

"У нас проблемы с куриным мясом. На птицефабриках не хватает кадров, имеет место нарушение логистических цепочек, увеличение стоимости кормов, расходов", — сказал Бухаров.

Когда возникла нехватка курятины

Напомним, в конце мая 2023 года недостаток куриного мяса возник из-за сложностей на производстве в Белгородской области — именно этот регион, по данным Росстата, является лидером по производству мяса птицы в России.

К тому же цены на курицу значительно выросли. Прежде всего, роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа, а также медикаментов для птиц.

"Товар у нас либо импортный, либо квазиимпортный: яйца приходят из-за границы, медикаменты для кур – тоже. Не существует производства мяса без антибиотиков", — заявил предприниматель Дмитрий Потапенко.

Ранее мы рассказывали, что птицеводы из Франции протестуют против импорта украинской курятины. Они называют сложившуюся ситуацию недобросовестной конкуренцией. Птицеводы просят у Еврокомиссии защитить их от "наплыва дешевых кур" и спасти от разрушения.