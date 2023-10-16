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В російських ресторанах скаржаться на дефіцит курятини: що сталося

16 жовтня 2023 08:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В російських ресторанах скаржаться на дефіцит курятини: що сталося
Куряча ферма. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Росії ресторани фіксують дефіцит курячого м'яса. Про проблему повідомили в Rostic's і KFC. Також наявність проблеми підтвердив голова Федерації рестораторів і готельєрів Росії (ФРіО) Ігор Бухаров.

Про це пишуть росЗМІ.

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Водночас у пресслужбі Мінсільгоспу РФ заявили, що "внутрішній споживчий ринок повністю забезпечений м'ясом птиці".

"За даними Національної спілки птахівників, пріоритетним є задоволення потреб населення в соціально значущій продукції, зокрема — через торговельні мережі", — повідомили в Мінсільгоспі РФ.

Там наголосили, що в умовах зростання попиту на м'ясо птиці, яке зберігається, російські підприємства продовжують нарощувати обсяги виробництва — для цього задіяні всі потужності.

Мережі ресторанів втрачають продукцію

Незважаючи на оптимізм уряду, в ресторанах повідомляють про дефіцит. Так, у пресслужбі компанії "Юнірест", яка керує брендами Rostic's і KFC у Росії, повідомили, що зараз на російському ринку всі споживачі курячого м'яса стикаються зі складною ситуацією, пов'язаною, зокрема, з його дефіцитом, і їхні заклади виключенням не є.

Голова Федерації рестораторів і готельєрів Росії (ФРіО) Ігор Бухаров повідомив, що в Росії існує дефіцит курячого м'яса через те, що на птахофабриках не вистачає працівників, а також зросла ціна на корми.

"У нас проблеми з курячим м'ясом. На птахофабриках не вистачає кадрів, має місце порушення логістичних ланцюжків, збільшення вартості кормів, витрат", — сказав Бухаров.

Коли виникла нестача курятини

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року нестача курячого м'яса виникла через складнощі на виробництві в Бєлгородській області — саме цей регіон, за даними Росстату, є лідером із виробництва м'яса птиці в Росії.

До того ж ціни на курку значно зросли. Насамперед роль зіграло подорожчання яєць, які нерідко доставляють з-за кордону, а також медикаментів для птахів.

"Товар у нас або імпортний, або квазіімпортний: яйця приходять з-за кордону, медикаменти для курей — теж. Не існує виробництва м'яса без антибіотиків", — заявив підприємець Дмитро Потапенко.

Раніше ми розповідали, що птахівники з Франції протестують проти імпорту української курятини. Вони називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Птахівники просять в Єврокомісії захистити їх від "напливу дешевих курей" та врятувати від руйнування.

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