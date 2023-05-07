В России критическая нехватка рабочей силы впервые за четверть века

Житель российского города. Фото: росСМИ

Россия испытала наибольший дефицит рабочей силы впервые за 25 лет. Это произошло в результате коронавируса и войны против Украины.

Об этом сообщает британская разведка.

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По данным Министерства обороны Великобритании, в прошлом году из России уехало около 1,3 миллиона человек. Среди них много молодых и хорошо образованных людей, работающих в высокодоходных отраслях. В Министерстве связи говорили ранее о том, что "около 10% (100 тысяч) ИТ-работников уехали из страны в прошлом году и не вернулись".

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", — пишут в британской разведке.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину многие страны Запада заморозили почти половину валютных резервов России — 300 миллиардов в долларовом эквиваленте из 640 миллиардов, говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 7 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dpkV4CyZVP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2023

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Алексей Резников рассказал, что будет после победы и как дальше Украине продолжать жить рядом с Россией. По его словам, без огнестрельного оружия на руках украинцев и Международного трибунала не обойтись.

Также ГУР МО Украины предупредило о возможных провокациях со стороны Российской Федерации на 9 мая.