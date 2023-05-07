В Росії критична нестача робочої сили вперше за чверть століття
Росія зазнала найбільшого дефіциту робочої сили вперше за 25 років. Це сталось внаслідок коронавірусу та війни проти України.
Про це повідомляє британська розвідка.
У Росії назріває серйозна криза
За даними Міністерства оборони Великої Британії, минулого року із Росії виїхало близько 1,3 мільйона людей. Серед них багато молодих і гарно освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях. У Міністерстві звʼязку казали раніше про те, що "близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників виїхали з країни торік і не повернулися".
"Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", — пишуть у британській розвідці.
Через повномасташбне вторгнення РФ в Україну багато країн Заходу заморозили майже половину валютних резервів Росії — 300 мільярдів у доларовому еквіваленті з 640 мільярдів, йдеться в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dpkV4CyZVP
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Резніков розповів, що буде після перемоги та як далі Україні продовжувати жити поруч з Росією. За його словами, без вогнепальної зброї на руках українців та Міжнародного трибуналу не обійтись.
Також ГУР МО України попередило про можливі провокації з боку Російської Федерації на 9 травня.