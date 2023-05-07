В Росії критична нестача робочої сили вперше за чверть століття

Житель російського міста. Фото: росЗМІ

Росія зазнала найбільшого дефіциту робочої сили вперше за 25 років. Це сталось внаслідок коронавірусу та війни проти України.

Про це повідомляє британська розвідка.

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За даними Міністерства оборони Великої Британії, минулого року із Росії виїхало близько 1,3 мільйона людей. Серед них багато молодих і гарно освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях. У Міністерстві звʼязку казали раніше про те, що "близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників виїхали з країни торік і не повернулися".

"Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", — пишуть у британській розвідці.

Через повномасташбне вторгнення РФ в Україну багато країн Заходу заморозили майже половину валютних резервів Росії — 300 мільярдів у доларовому еквіваленті з 640 мільярдів, йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dpkV4CyZVP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Резніков розповів, що буде після перемоги та як далі Україні продовжувати жити поруч з Росією. За його словами, без вогнепальної зброї на руках українців та Міжнародного трибуналу не обійтись.

Також ГУР МО України попередило про можливі провокації з боку Російської Федерації на 9 травня.