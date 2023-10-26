Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России неизвестные уничтожили приемную племянника Путина arrow

В России неизвестные уничтожили приемную племянника Путина

26 октября 2023 21:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России неизвестные уничтожили приемную племянника Путина
Отель "Роснефтегаза", где была приемная. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российском поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа неизвестные уничтожили приемную племянника российского президента Владимира Путина Романа. Сообщается, что неизвестные сначала разгромили офис, а затем подожгли его.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Детали разгрома

В России неизвестные уничтожили приемную племянника Путина
Интерьер уничтоженного здания. Источник: росСМИ

Сообщается, что неизвестные, разбив стекло, проникли внутрь, разгромили офис, а затем подожгли его. Перед поджогом они обвинили племянника российского президента и его самого в воровстве и преступной деятельности.

Внимание! На фото может быть нецензурная лексика 18+

Выбиты окна в отеле. Источник: росСМИ

"Перед поджогом на стене написали ряд оскорблений", — говорится в сообщении.

Уничтоженный офис, вид снаружи. Источник: росСМИ

Приемная Романа Путина находилась в гостинице, принадлежащей топливной компании "Роснефтегаз". Российский опозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ намекнул, что именно за счет "Роснефтегаза" племянник диктатора открыл в гостинице свое "гнездышко".

Кто такой Роман Путин

В России неизвестные уничтожили приемную племянника Путина
Роман Путин. Источник: росСМИ

Роман Путин — племянник Владимира Путина, сын его двоюродного брата Игоря. Раньше он работал на ФСБ (2001). Также занимал должность советника мэра Рязани по безопасности (2006-2009 гг.). С 2011 года Роман Путин является председателем совета директоров ООО "Группа компаний МРТ". Также он является совладельцем компании "МРТ-АВИА", которая производит гидропланы на территории России. В 2020 году Роман Путин основал свою партию "Россия без коррупции". В настоящее время является директором ООО "Путин Консалтинг".

Напомним, что ранее премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина обвинили во взяточничестве. Также российский президент отреагировал на появление в Украине ракет ATACMS.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме