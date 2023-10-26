В России неизвестные уничтожили приемную племянника Путина

Отель "Роснефтегаза", где была приемная. Фото: росСМИ

В российском поселке Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа неизвестные уничтожили приемную племянника российского президента Владимира Путина Романа. Сообщается, что неизвестные сначала разгромили офис, а затем подожгли его.

Об этом сообщают росСМИ.

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Интерьер уничтоженного здания. Источник: росСМИ

Сообщается, что неизвестные, разбив стекло, проникли внутрь, разгромили офис, а затем подожгли его. Перед поджогом они обвинили племянника российского президента и его самого в воровстве и преступной деятельности.

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Выбиты окна в отеле. Источник: росСМИ

"Перед поджогом на стене написали ряд оскорблений", — говорится в сообщении.

Уничтоженный офис, вид снаружи. Источник: росСМИ

Приемная Романа Путина находилась в гостинице, принадлежащей топливной компании "Роснефтегаз". Российский опозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ намекнул, что именно за счет "Роснефтегаза" племянник диктатора открыл в гостинице свое "гнездышко".

Кто такой Роман Путин

Роман Путин. Источник: росСМИ

Роман Путин — племянник Владимира Путина, сын его двоюродного брата Игоря. Раньше он работал на ФСБ (2001). Также занимал должность советника мэра Рязани по безопасности (2006-2009 гг.). С 2011 года Роман Путин является председателем совета директоров ООО "Группа компаний МРТ". Также он является совладельцем компании "МРТ-АВИА", которая производит гидропланы на территории России. В 2020 году Роман Путин основал свою партию "Россия без коррупции". В настоящее время является директором ООО "Путин Консалтинг".

Напомним, что ранее премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина обвинили во взяточничестве. Также российский президент отреагировал на появление в Украине ракет ATACMS.