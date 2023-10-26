В Росії невідомі знищили приймальню племінника Путіна

Готель "Роснафтогазу", де була приймальня. Фото: росЗМІ

У російському селищі Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу невідомі знищили приймальню племінника російського президента Володимира Путіна Романа. Повідомляється, що невідомі спочатку розтрощили офіс, а потім його підпалили.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Інтер'єр знищеної будівлі. Джерело: росЗМІ

Повідомляється, що невідомі, розбивши скло, проникли всередину, розгромили офіс, а потім підпалили його. Перед підпалом вони звинуватили племінника російського президента та його самого у крадіжках та злочинній діяльності.

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Вибиті вікна у готелі. Джерело: росЗМІ

"Перед підпалом на стіні написали низку образ", — йдеться в повідомленні.

Знищений офіс, вид ззовні. Джерело: росЗМІ

Приймальна Романа Путіна розташовувалася в готелі, який належить паливній компанії "Роснафтогаз". Російський опозиційний Telegram-канал ВЧК-ОГПУ натякнув, що саме коштом "Роснафтогазу" племінник диктатора відкрив у готелі своє "гніздечко".

Хто такий Роман Путін

Роман Путін. Джерело: росЗМІ

Роман Путін — племінник Володимира Путіна, син його двоюрідного брата Ігоря. Раніше він працював на ФСБ (2001). Також обіймав посаду радника мера Рязані з безпеки (2006- 2009 рр..). З 2011 року Роман Путін є головою ради директорів ТОВ "Група компаній МРТ". Також він є співвласником компанії "МРТ-АВІА", яке виробляє гідроплани на території Росії. 2020 року Роман Путін заснував свою партію "Росія без корупції". Нині є директором ТОВ "Путін Консалтинг".

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна звинуватили в хабарництві. Також російський президент відреагував на появу в Україні ракет ATACMS.