В России объявили в розыск Арсена Авакова: эксминистр отреагировал

Бывший министр внутренних дел Украины. Фото: МВД

В России объявили в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Об этом сообщил Арсен Аваков.

Читайте также:

Экс-министр уточнил, что в список он попал якобы "из-за причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Как на розыск отреагировал Аваков

"Хорошо, росх*инмониторинг, я согласен. Тем более — такая приятная компания приличных людей: Андрей Билецкий, Олег Ляшко... 13 539 экстремистов и террористов персонально и 546 организаций — отличный ресурс, чтобы свалить путинский режим!", — написал Аваков.

Напомним, что в России объявили в розыск бывшего советника Офиса Президента Алексей Арестовича. Соответствующая информация появилась в российской базе МВД.

Кроме того, журналисты утверждают, что появилась информация, что четверо украинских военачальников, включая руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, обвиняются в якобы организации терактов из-за атак дронов на Россию. При этом отмечено, что, скорее всего, вскоре их также объявят в розыск на российской территории.