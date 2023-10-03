В Росії оголосили в розшук Арсена Авакова: ексміністр відреагував
У Росії оголосили в розшук колишнього Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Відповідна інформація з'явилась на сайті Росфінмоніторингу.
Про це повідомив Арсен Аваков.
Ексміністр уточнив, що до списку він потрапив нібито "через причетність до екстремістської діяльності або тероризму".
Як на розшук відреагував Аваков
"Добре, росх*їнмоніторинг, я згоден. Тим більше — така приємна компанія пристойних людей: Андрій Білецький, Олег Ляшко... 13 539 екстремістів та терористів персонально та 546 організацій — чудовий ресурс, щоб звалити путінський режим!", — написав Аваков.
Нагадаємо, що у Росії оголосили в розшук колишнього радника Офісу Президента Олексій Арестовича. Відповідна інформація з'явилася у російській базі МВС.
Крім того, журналісти стверджують, що з'явилася інформація, що четверо українських воєначальників, включно з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, звинувачуються в нібито організації терактів через атаки дронів на Росію. При цьому зазначено, що швидше за все незабаром їх також оголосять у розшук на російській території.