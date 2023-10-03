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В Росії оголосили в розшук Арсена Авакова: ексміністр відреагував

3 жовтня 2023 17:45
- Євгенія Брюховецька
В Росії оголосили в розшук Арсена Авакова: ексміністр відреагував
Колишній Міністр внутрішніх справ України. Фото: МВС
- Євгенія Брюховецька

У Росії оголосили в розшук колишнього Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Відповідна інформація з'явилась на сайті Росфінмоніторингу.

Про це повідомив Арсен Аваков.

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Ексміністр уточнив, що до списку він потрапив нібито "через причетність до екстремістської діяльності або тероризму".

Як на розшук відреагував Аваков

"Добре, росх*їнмоніторинг, я згоден. Тим більше — така приємна компанія пристойних людей: Андрій Білецький, Олег Ляшко... 13 539 екстремістів та терористів персонально та 546 організацій — чудовий ресурс, щоб звалити путінський режим!", — написав Аваков.

Нагадаємо, що у Росії оголосили в розшук колишнього радника Офісу Президента Олексій Арестовича. Відповідна інформація з'явилася у російській базі МВС.

Крім того, журналісти стверджують, що з'явилася інформація, що четверо українських воєначальників, включно з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, звинувачуються в нібито організації терактів через атаки дронів на Росію. При цьому зазначено, що швидше за все незабаром їх також оголосять у розшук на російській території.

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