Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России горит нефтяной резервуар — МЧС уже несколько часов тушит пожар arrow

В России горит нефтяной резервуар — МЧС уже несколько часов тушит пожар

29 октября 2023 18:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России горит нефтяной резервуар — МЧС уже несколько часов тушит пожар
Скриншот с видео пожара. Фото: МЧС России
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 29 октября, в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России уже несколько часов пытаются потушить пожар.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также:

Взрыв нефтяного резервуара

По информации российских СМИ, в 11:30 по московскому времени на объекте ТТП "Лукойл-Усинскнефтегаз" в поселке Возей (70 км от Усинска) произошло возгорание в резервуаре РВС-5000.

Огонь опрокинулся на соседний, заполненный нефтью на высоту 5-7 метров, резервуар. По предварительным данным, погиб один человек, двое получили ранения.

"Площадь пожара составляет 360 кв. м", — говорится в сообщении.

Причиной возгорания, вероятно, стало нарушение правил техники безопасности работ, проводимых подрядной организацией. На место происшествия направлены силы и средства МЧС из 80 человек и 18 единиц техники.

Напомним, в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА. По официальным данным местного оперативного штаба, на территории нефтеперерабатывающего завода произошло локальное возгорание. Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Актуальное по теме