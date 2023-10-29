В России горит нефтяной резервуар — МЧС уже несколько часов тушит пожар

Скриншот с видео пожара. Фото: МЧС России

Сегодня, 29 октября, в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России уже несколько часов пытаются потушить пожар.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также:

Взрыв нефтяного резервуара

По информации российских СМИ, в 11:30 по московскому времени на объекте ТТП "Лукойл-Усинскнефтегаз" в поселке Возей (70 км от Усинска) произошло возгорание в резервуаре РВС-5000.

Огонь опрокинулся на соседний, заполненный нефтью на высоту 5-7 метров, резервуар. По предварительным данным, погиб один человек, двое получили ранения.

"Площадь пожара составляет 360 кв. м", — говорится в сообщении.

Причиной возгорания, вероятно, стало нарушение правил техники безопасности работ, проводимых подрядной организацией. На место происшествия направлены силы и средства МЧС из 80 человек и 18 единиц техники.

Напомним, в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА. По официальным данным местного оперативного штаба, на территории нефтеперерабатывающего завода произошло локальное возгорание. Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.