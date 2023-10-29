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В Росії палає нафтовий резервуар — МНС вже декілька годин гасить пожежу

29 жовтня 2023 18:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Росії палає нафтовий резервуар — МНС вже декілька годин гасить пожежу
Скриншот з відео пожежі. Фото: МЧС Росії
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії вже декілька годин намагаються загасити пожежу.

Про це повідмляє ТАСС. 

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Вибух нафтового резервуару

За інформацією російських ЗМІ, об 11:30 за московським часом на об'єкті ТТП "Лукойл-Усінськнафтогаз" у селищі Возей (70 км від Усинська) сталося загоряння в резервуарі РВС-5000. 

Вогонь перекинувся на сусідній, заповнений нафтою на висоту 5-7 метрів, резервуар. За попередніми даними, загинула одна людина, двоє отримали поранення.

"Площа пожежі становить 360 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Причиною займання, ймовірно, стало порушення правил техніки безпеки робіт, які проводила підрядна організація. На місце події спрямовані сили та засоби МНС з 80 осіб та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БпЛА. За офіційними даними місцевого оперативного штабу, на території нафтопереробного заводу сталося локальне загоряння. Ніхто не постраждав, інфраструктура не пошкоджена.

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