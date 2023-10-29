Знову горить у РФ — в Краснодарському краї палав нафтопереробний завод

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Фото: росЗМІ

В ніч на 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БПЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі

Зазначається, що місцеві мешканці чули вибух. Попередньо, пожежа сталася внаслідок атаки БпЛА.

За офіційними даними місцевого оперативного штабу, на території нафтопереробного заводу сталося локальне загоряння. Ніхто не постраждав, інфраструктура не пошкоджена.

Нагадаємо, що російське міністерство оборони заявило, що вночі, 29 жовтня, на український Крим була здійснена атака безпілотників. За традицією, загарбники звинувачують Україну.

Також ми писали, що в мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.