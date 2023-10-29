Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Снова горит в РФ — в Краснодарском крае пылал нефтеперерабатывающий завод arrow

Снова горит в РФ — в Краснодарском крае пылал нефтеперерабатывающий завод

29 октября 2023 08:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Снова горит в РФ — в Краснодарском крае пылал нефтеперерабатывающий завод
Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе

Отмечается, что местные жители слышали взрыв. Предварительно пожар произошел в результате атаки БпЛА.

По официальным данным местного оперативного штаба, на территории нефтеперерабатывающего завода произошло локальное возгорание. Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Напомним, что российское министерство обороны заявило, что ночью 29 октября на украинский Крым была совершена атака беспилотников. По традиции захватчики обвиняют Украину.

Также мы писали, что в сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме