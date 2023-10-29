Снова горит в РФ — в Краснодарском крае пылал нефтеперерабатывающий завод

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Фото: росСМИ

В ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе

Отмечается, что местные жители слышали взрыв. Предварительно пожар произошел в результате атаки БпЛА.

По официальным данным местного оперативного штаба, на территории нефтеперерабатывающего завода произошло локальное возгорание. Никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Напомним, что российское министерство обороны заявило, что ночью 29 октября на украинский Крым была совершена атака беспилотников. По традиции захватчики обвиняют Украину.

Также мы писали, что в сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.