В России за Волгой заметили беспилотник, следивший за войсками
Неизвестный беспилотник, следивший за перевозкой военной техники, был замечен в Самарской области России. От станции, где был замечен дрон, до территории Украины более 1000 километров.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
Дрон-разведчик в глубине России
В Самарской области русской Федерации, на левом берегу Волги, был замечен неидентифицированный беспилотник, следивший за передвижением военных эшелонов.
Дрон заметили в районе железнодорожной станции Похвистнево.
От этой станции до Украины более 1000 км.
Исчезнувший беспилотник
Эшелон с военной техникой, машинист которого заметил разведывательный беспилотник, остановили.
Железнодорожники отправились на поиски дрона, но не смогли его найти.
Информацию о беспилотном летательном аппарате сообщили в местный отдел полиции.
Напомним, в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.
А в начале мая россияне заявили об атаке дронов на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле.