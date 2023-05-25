В России за Волгой заметили беспилотник, следивший за войсками

Эшелоны с российской военной техникой. Фото: росСМИ

Неизвестный беспилотник, следивший за перевозкой военной техники, был замечен в Самарской области России. От станции, где был замечен дрон, до территории Украины более 1000 километров.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

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В Самарской области русской Федерации, на левом берегу Волги, был замечен неидентифицированный беспилотник, следивший за передвижением военных эшелонов.

Дрон заметили в районе железнодорожной станции Похвистнево.

От этой станции до Украины более 1000 км.

Расстояние от станции Похвистнево до территории Украины

Исчезнувший беспилотник

Эшелон с военной техникой, машинист которого заметил разведывательный беспилотник, остановили.

Железнодорожники отправились на поиски дрона, но не смогли его найти.

Информацию о беспилотном летательном аппарате сообщили в местный отдел полиции.

Напомним, в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.

А в начале мая россияне заявили об атаке дронов на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле.