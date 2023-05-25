Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России за Волгой заметили беспилотник, следивший за войсками arrow

В России за Волгой заметили беспилотник, следивший за войсками

25 мая 2023 11:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России за Волгой заметили беспилотник, следивший за войсками
Эшелоны с российской военной техникой. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Неизвестный беспилотник, следивший за перевозкой военной техники, был замечен в Самарской области России. От станции, где был замечен дрон, до территории Украины более 1000 километров.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Читайте также:

Дрон-разведчик в глубине России

В Самарской области русской Федерации, на левом берегу Волги, был замечен неидентифицированный беспилотник, следивший за передвижением военных эшелонов.

Дрон заметили в районе железнодорожной станции Похвистнево.

От этой станции до Украины более 1000 км.

Расстояние от станции Похвостнево до территории Украины
Расстояние от станции Похвистнево до территории Украины

Исчезнувший беспилотник

Эшелон с военной техникой, машинист которого заметил разведывательный беспилотник, остановили.

Железнодорожники отправились на поиски дрона, но не смогли его найти.

Информацию о беспилотном летательном аппарате сообщили в местный отдел полиции.

Напомним, в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.

А в начале мая россияне заявили об атаке дронов на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас