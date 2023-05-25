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В Росії помітили безпілотник, який слідкував за військами, аж за Волгою

25 травня 2023 11:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії помітили безпілотник, який слідкував за військами, аж за Волгою
Ешелони з російською військовою технікою. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Невідомий безпілотник, який слідкував за перевезенням військової техніки, помітили аж у Самарській області Росії. Від станції, де був помічений дрон, до території України понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

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У Самарській області Російської Федерації, на лівому березі Волги, помітили неідентифікований безпілотник, що слідкував за пересуванням військових ешелонів.

Дрон помітили в районі залізничної станції Похвістнєво.

Від цієї станції до України понад 1000 кілометрів.

Відстань від станції Похвістнєво до території України
Відстань від станції Похвістнєво до території України

Безпілотник, який зник

Ешелон з військовою технікою, машиніст якого помітив розвідувальний безпілотник, зупинили.

Залізничники вирушили на пошуки дрона, але не зуміли його знайти.

Інформацію про безпілотний літальний апарат повідомили до місцевого відділку поліції.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Росії повідомляли про загадковий дрон, який заважав сісти пасажирському літаку у підмосковному аеропорту Шереметьєво.

А на початку травня росіяни заявили про атаку дронів на резиденцію президента Володимира Путіна у Кремлі.

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