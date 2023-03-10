В россии военные, вернувшись из Украины, устроили пьяную стрельбу
На Дальнем Востоке россии двое пьяных военных, вернувшихся из Украины, устроили стрельбу посреди города. Таким образом они решили напугать своих земляков.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Радио Свобода".
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оккупанты стреляют и дома
В городе Дальнегорск, в Приморском крае россии, двое российских военных, участвовавших в оккупационной войне в Украине, устроили стрельбу посреди города.
Известно, что оба военных были пьяны. Стрелять же начали для того, чтобы "попугать местных".
Полиция задержала обоих "стрелков". В результате стрельбы никто не пострадал.
Другие случаи стрельбы в россии
В последнее время, пишет издание, в рф увеличилось количество подобных случаев.
Так, в подмосковном Подольске было задержано восемь военных с автоматами и пулеметами.
А в Воронеже пьяные военные угрожали взорвать кафе, в котором отдыхали десятки человек.
Напомним, в декабре в Воронежской области пьяный мобилизованный бросил гранату в оппонентов во время драки.
После распития алкогольных напитков в военных кафе начался конфликт с местным населением. Все дошло до того, что замешанные в перепалке вышли во двор выяснять отношения, а потом началась массовая драка.
Один из военных получил гранату и бросил ее в сторону гражданских. В результате взрыва пострадал один человек. Также повреждены два автомобиля, а в кафе вылетели окна.
Фото из российских СМИ