В росії військові, повернушись з України, влаштували п'яну стрілянину
На Далекому Сході росії двоє п’яних військових, які повернулися з України, влаштували стрілянину посеред міста. Таким чином вони вирішили полякати своїх земляків.
Про це повідомляє Telegram-канал видання "Радио Свобода".
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Окупанти стріляють і вдома
У місті Дальнєгорськ, що аж у Приморському краї росії, двоє російських військових, які брали участь у окупаційній війні в Україні, влаштували стрілянину посеред міста.
Відомо, що обидва військові були п’яні. Стріляти ж почали для того, аби "полякати місцевих".
Поліція затримала обох "стрільців". Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Інші випадки стрілянини в росії
Останнім часом, пише видання, в росії збільшилася кількість подібних випадків.
Так, у підмосковному Подольську було затримано аж вісім військових із автоматами та кулеметами.
А у Воронежі п’яні військові погрожували підірвати кафе, у якому відпочивали десятки людей.
Нагадаємо, у грудні у Воронезькій області п’яний мобілізований кинув гранату в опонентів під час бійки.
Після розпиття алкогольних напоїв в кафе у військових почався конфлікт з місцевим населенням. Все дійшло до того, що замішані у перепалці вийшли на двір з'ясовувати стосунки, а згодом розпочалася масова бійка.
Один із військових дістав гранату й кинув її у бік цивільних. Внаслідок вибуху постраждала одна людина. Також пошкоджено два автомобілі, а в кафе повилітали вікна.
Фото з російських ЗМІ