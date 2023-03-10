​​​​​​​В росії військові, повернушись з України, влаштували п'яну стрілянину

Російські військові вирішили полякати мешканців рідного міста

На Далекому Сході росії двоє п’яних військових, які повернулися з України, влаштували стрілянину посеред міста. Таким чином вони вирішили полякати своїх земляків.

Про це повідомляє Telegram-канал видання "Радио Свобода".

Окупанти стріляють і вдома

У місті Дальнєгорськ, що аж у Приморському краї росії, двоє російських військових, які брали участь у окупаційній війні в Україні, влаштували стрілянину посеред міста.

Відомо, що обидва військові були п’яні. Стріляти ж почали для того, аби "полякати місцевих".

Поліція затримала обох "стрільців". Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Інші випадки стрілянини в росії

Останнім часом, пише видання, в росії збільшилася кількість подібних випадків.

Так, у підмосковному Подольську було затримано аж вісім військових із автоматами та кулеметами.

А у Воронежі п’яні військові погрожували підірвати кафе, у якому відпочивали десятки людей.

Нагадаємо, у грудні у Воронезькій області п’яний мобілізований кинув гранату в опонентів під час бійки.

Після розпиття алкогольних напоїв в кафе у військових почався конфлікт з місцевим населенням. Все дійшло до того, що замішані у перепалці вийшли на двір з'ясовувати стосунки, а згодом розпочалася масова бійка.

Один із військових дістав гранату й кинув її у бік цивільних. Внаслідок вибуху постраждала одна людина. Також пошкоджено два автомобілі, а в кафе повилітали вікна.

Фото з російських ЗМІ