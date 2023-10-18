В России заявили о сбитии 28 украинских беспилотников

Военный РФ осматривает дрон. Фото: росСМИ

В Курской области Российской Федерации сообщили о массированной атаке дронами. Российские медиа заявляют о 28 сбитых беспилотниках.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Читайте также:

Атака беспилотников на Курскую область

"Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БпЛА: сбиты 6 беспилотников самолетного типа, 4 — подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет", — написал Старовойт.

Также он поблагодарил военных страны-агрессора за проделанную работу. Кроме того, губернатор предупредил местных жителей, чтобы не приближались к обломкам сбитых беспилотников.

"Внимание, не приближайтесь к обломкам и не трогайте их! Часто у БпЛА есть таймер самоликвидации, обезвредить их могут только саперы. Сообщить о находке можно по телефону 112", — говорится в сообщении.

Сколько было сбито беспилотников

По информации РосСМИ, средства ПВО страны-агрессора уничтожили и перехватили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников.

Такую же информацию предоставили в Минобороны РФ.

Ранее мы сообщали, что в России впервые поведали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.

Стараемся, что жители российского города Сочи очнулись сегодня, 14 октября, утром от взрывов. Сообщается, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.