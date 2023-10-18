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В Росії заявили про збиття 28 українських безпілотників

18 жовтня 2023 08:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Росії заявили про збиття 28 українських безпілотників
Військовий РФ оглядає дрон. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Курській області Російської Федерації повідомили про масовану атаку дронами. Російські медіа заявляють про 28 збитих безпілотників.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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"Сьогодні близько 5-ї ранку в Курському районі силами Міноборони припинено атаку українських БПЛА: збито 6 безпілотників літакового типу, 4 — придушено засобами РЕБ. Постраждалих та руйнувань немає", — написав Старовойт.

Також він подякував військовим країни-агресора за пророблену роботу. Окрім того, губернатор попередив місцевих мешканців, щоб не наближалися до уламків збитих безпілотників.

"Увага, не наближуйтесь до уламків і не чіпайте їх! Часто БПЛА мають таймер самоліквідації, знешкодити їх можуть лише сапери. Повідомити про знахідку можна за телефоном 112", — говориться у повідомленні.

Скільки було збито безпілотників

За інформацією росЗМІ, засоби ППО країни-агресора знищили та перехопили над територіями Білгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря 28 українських безпілотників.

Таку ж інформацію надали в Міноборони РФ.

Раніше ми повідомляли, що у Росії вперше розповіли, звідки вони отримують безпілотники. Там заявили, що їх постачають із Китаю.

Намагаємося, що жителі російського міста Сочі прокинулися сьогодні, 14 жовтня, вранці від вибухів. Повідомляється, що вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони. 

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