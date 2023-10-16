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У Росії вперше розповіли, яка країна їм постачає безпілотники

16 жовтня 2023 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії вперше розповіли, яка країна їм постачає безпілотники
Безпілотник у Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії вперше розповіли, звідки вони отримують безпілотники. Там заявили, що їх постачають із Китаю.

Про це заявив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов.

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Силуанов виступав на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків. Він вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну назвав джерело поставок безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", — заявив Силуанов.

Про це він сказав в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.

"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, це гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", — додав міністр. 

Нагадаємо, Китай висловив інтерес до зміцнення економічних зв'язків із Росією, акцентуючи на розширенні торгових та інвестиційних відносин. Ця заява прийшла всупереч побоюванням Заходу, який критикував Росію за її дії в Україні минулого року.

Також ми писали, що Китай постачає Росії військові технології та технології подвійного призначення. Москва використовує їх для ведення війни проти України.

Додамо, Росія почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів. Держава-агресорка відкрила новий маршрут постачання, що може мати серйозні наслідки для війни в Україні та динаміки міжнародної безпеки у Східній Азії. 

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