Північна Корея регулярно постачає зброю для Росії: як це відбувається
Росія почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів. Держава-агресорка відкрила новий маршрут постачання, що може мати серйозні наслідки для війни в Україні та динаміки міжнародної безпеки у Східній Азії.
Про це повідомляє Rusi.
Поставки зброї з Північної Кореї до РФ
Через декілька тижнів після візиту глави Міноборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї в липні два російські вантажні судна вирушили в "подорож". Їхньою метою був непримітний військово-морський об’єкт, який розташований в порту Дунай.
Нічим не примітний портовий об'єкт в Дунаї здебільшого залишився в історії холодної війни, однак нещодавні поставки суднами "Ангара" і "Марія" під російським прапором можуть означати, що там були північнокорейські боєприпаси.
"На десятках зображень із високою роздільною здатністю, вперше опублікованих і зроблених в останні місяці над Дунаєм і північнокорейським портом Раджин, видно, як два вантажні судна постійно перевозять сотні контейнерів, імовірно, наповнених північнокорейським озброєнням", — йдеться у матеріалі.
Наразі складно визначити конкретний вміст цих контейнерів лише за зображеннями, однак 13 жовтня уряд США звинуватив північнокорейців у постачанні боєприпасів і військових матеріалів до Росії. Ці заяви супроводжувалися зображеннями з детальним описом передбачуваного кінцевого пункту призначення цих вантажів у Тихорецьку.
Зображення підтверджують швидке розширення об’єкта зберігання боєприпасів тут, починаючи з серпня 2023 року — тоді ж, коли почалися поставки Північної Кореї з Раджина. Важливо те, що на цих зображеннях також видно поїзди, які доставляють вантажні контейнери такого ж розміру та кольору, як ті, що відправляються з Північної Кореї на Далекий Схід Росії.
Східний експрес
Rusi дізналося, що перший вантаж із сотень контейнерів був завантажений на "Ангару" в Дунаї наприкінці серпня, перш ніж судно направилося до північнокорейського порту Раджин на східному узбережжі країни. Примітно, що судно також вимкнуло свій транспондер AIS, що приховало його рух між двома країнами. Опинившись у Північній Кореї, на супутникових знімках видно, як судно розвантажує ці контейнери на причал зі спеціальною залізничною лінією.
З цієї першої відправки "Ангара" регулярно доставляла контейнери з порту Раджин до російського об’єкта в Дунаї, а 12 вересня до неї приєдналося друге вантажне судно під назвою "Марія".
Протягом останніх трьох місяців "Ангара" здійснила щонайменше три рейси між Росією та Північною Кореєю, тоді як "Марія" здійснила один рейс у вересні і нещодавно завершила ще один рейс туди й назад 14 жовтня.
Кому належать судна
Обидва судна належать і експлуатуються компаніями, пов’язаними з російськими військовими логістичними мережами. Наприклад, компанії, які володіють і керують "Ангарою" — M Leasing і Marine Trans Shipping — потрапили під санкції США незабаром після вторгнення Росії в Україну в 2022 році за транспортування зброї від імені російського уряду.
"Але зв’язки "Ангари" з московськими розпорядниками зброї тягнуться набагато далі. Кілька років "Ангара", яка тоді плавала під назвою Ocean Energy, належала компанії Kaalbye Group, яку звинувачують у транспортуванні російської зброї до Сирії та Південного Судану. У цей час ЗМІ повідомляли, що компанія Ocean Energy доставляла російські танки Т-90 з Росії до Іраку", — йдеться у матеріалі.
Кінцевий пункт призначення
Кінцевим пунктом призначення цих вантажів є склад боєприпасів у російському місті Тихорецьк, приблизно за 200 км від українського кордону.
Починаючи з середини серпня 2023 року, зображення показують, що склад боєприпасів пройшов капітальний ремонт, коли екскаватори викопали понад 100 нових ям для боєприпасів із земляними бермами.
На нещодавніх знімках, зроблених 28 вересня, також видно поїзди, які прибувають на об’єкт, доставляючи десятки контейнерів такого ж розміру та кольору, що й ті, що завантажуються в Північній Кореї.
"Звідси північнокорейська зброя та боєприпаси можуть бути відправлені на склади матеріально-технічного забезпечення на кордоні з Україною для розповсюдження у підрозділи на передовій", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Північна Корея за останні тижні передала Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. Зараз передане обладнання ще знаходиться в російському тилу.
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