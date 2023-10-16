Північна Корея регулярно постачає зброю для Росії: як це відбувається

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів. Держава-агресорка відкрила новий маршрут постачання, що може мати серйозні наслідки для війни в Україні та динаміки міжнародної безпеки у Східній Азії.

Про це повідомляє Rusi.

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Через декілька тижнів після візиту глави Міноборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї в липні два російські вантажні судна вирушили в "подорож". Їхньою метою був непримітний військово-морський об’єкт, який розташований в порту Дунай.

Нічим не примітний портовий об'єкт в Дунаї здебільшого залишився в історії холодної війни, однак нещодавні поставки суднами "Ангара" і "Марія" під російським прапором можуть означати, що там були північнокорейські боєприпаси.

"На десятках зображень із високою роздільною здатністю, вперше опублікованих і зроблених в останні місяці над Дунаєм і північнокорейським портом Раджин, видно, як два вантажні судна постійно перевозять сотні контейнерів, імовірно, наповнених північнокорейським озброєнням", — йдеться у матеріалі.

Перевезення "Ангари" та "Марії" між Дунаєм і Раджином. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Наразі складно визначити конкретний вміст цих контейнерів лише за зображеннями, однак 13 жовтня уряд США звинуватив північнокорейців у постачанні боєприпасів і військових матеріалів до Росії. Ці заяви супроводжувалися зображеннями з детальним описом передбачуваного кінцевого пункту призначення цих вантажів у Тихорецьку.

Зображення підтверджують швидке розширення об’єкта зберігання боєприпасів тут, починаючи з серпня 2023 року — тоді ж, коли почалися поставки Північної Кореї з Раджина. Важливо те, що на цих зображеннях також видно поїзди, які доставляють вантажні контейнери такого ж розміру та кольору, як ті, що відправляються з Північної Кореї на Далекий Схід Росії.

Ремонт Тихорецького складу боєприпасів. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Східний експрес

Rusi дізналося, що перший вантаж із сотень контейнерів був завантажений на "Ангару" в Дунаї наприкінці серпня, перш ніж судно направилося до північнокорейського порту Раджин на східному узбережжі країни. Примітно, що судно також вимкнуло свій транспондер AIS, що приховало його рух між двома країнами. Опинившись у Північній Кореї, на супутникових знімках видно, як судно розвантажує ці контейнери на причал зі спеціальною залізничною лінією.

Завантажувальні та розвантажувальні контейнери Angara в Раджині, Північна Корея. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

З цієї першої відправки "Ангара" регулярно доставляла контейнери з порту Раджин до російського об’єкта в Дунаї, а 12 вересня до неї приєдналося друге вантажне судно під назвою "Марія".

"Марія" в Дунаї 14 жовтня 2023 року. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Протягом останніх трьох місяців "Ангара" здійснила щонайменше три рейси між Росією та Північною Кореєю, тоді як "Марія" здійснила один рейс у вересні і нещодавно завершила ще один рейс туди й назад 14 жовтня.

"Ангара" і "Марія" в Дунаї та Ангара в Раджині, Північна Корея. Фото:Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Кому належать судна

Обидва судна належать і експлуатуються компаніями, пов’язаними з російськими військовими логістичними мережами. Наприклад, компанії, які володіють і керують "Ангарою" — M Leasing і Marine Trans Shipping — потрапили під санкції США незабаром після вторгнення Росії в Україну в 2022 році за транспортування зброї від імені російського уряду.

"Але зв’язки "Ангари" з московськими розпорядниками зброї тягнуться набагато далі. Кілька років "Ангара", яка тоді плавала під назвою Ocean Energy, належала компанії Kaalbye Group, яку звинувачують у транспортуванні російської зброї до Сирії та Південного Судану. У цей час ЗМІ повідомляли, що компанія Ocean Energy доставляла російські танки Т-90 з Росії до Іраку", — йдеться у матеріалі.

Діаграма власності та управління для "Ангари" та "Марії". Фото: IHS Maritime, Corporate Records, OFAC та RUSI Project Sandstone

Кінцевий пункт призначення

Кінцевим пунктом призначення цих вантажів є склад боєприпасів у російському місті Тихорецьк, приблизно за 200 км від українського кордону.

Карта Тихорецького складу боєприпасів. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Починаючи з середини серпня 2023 року, зображення показують, що склад боєприпасів пройшов капітальний ремонт, коли екскаватори викопали понад 100 нових ям для боєприпасів із земляними бермами.

На нещодавніх знімках, зроблених 28 вересня, також видно поїзди, які прибувають на об’єкт, доставляючи десятки контейнерів такого ж розміру та кольору, що й ті, що завантажуються в Північній Кореї.

Карта Тихорецького складу боєприпасів і активні роботи на ньому. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

"Звідси північнокорейська зброя та боєприпаси можуть бути відправлені на склади матеріально-технічного забезпечення на кордоні з Україною для розповсюдження у підрозділи на передовій", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Північна Корея за останні тижні передала Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. Зараз передане обладнання ще знаходиться в російському тилу.