Северная Корея регулярно поставляет оружие для России: как это происходит

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов. Государство-агрессор открыло новый маршрут поставок, что может иметь серьезные последствия для войны в Украине и динамики международной безопасности в Восточной Азии.

Об этом сообщает Rusi.

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Через несколько недель после визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею в июле два российских грузовых судна отправились в "путешествие". Их целью был неприметный военно-морской объект, расположенный в порту Дунай.

Ничем не примечательный портовый объект в Дунае по большей части остался в истории холодной войны, однако недавние поставки судами "Ангара" и "Мария" под российским флагом могут означать, что там были северокорейские боеприпасы.

"На десятках изображений с высоким разрешением, впервые опубликованных и сделанных в последние месяцы над Дунаем и северокорейским портом Раджин, видно, как два грузовых судна постоянно перевозят сотни контейнеров, вероятно, наполненных северокорейским вооружением", — говорится в материале.

Перевозка "Ангары" и "Марии" между Дунаем и Раджином. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

В настоящее время сложно определить конкретное содержание этих контейнеров только по изображениям, однако 13 октября правительство США обвинило северокорейцев в поставке боеприпасов и военных материалов в Россию. Эти заявления сопровождались изображениями с подробным описанием предполагаемого конечного пункта назначения этих грузов в Тихорецке.

Изображения подтверждают быстрое расширение объекта хранения боеприпасов здесь, начиная с августа 2023 года, когда начались поставки Северной Кореи из Раджина. Важно то, что на этих изображениях также видны поезда, которые доставляют грузовые контейнеры такого же размера и цвета, как отправляющиеся из Северной Кореи на Дальний Восток России.

Ремонт Тихорецкого склада боеприпасов. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Восточный экспресс

Rusi узнало, что первый груз из сотен контейнеров был загружен на "Ангару" в Дунае в конце августа, прежде чем судно направилось в северокорейский порт Раджин на восточном побережье страны. Примечательно, что судно отключило свой транспондер AIS, что скрыло его движение между двумя странами. Оказавшись в Северной Корее, на спутниковых снимках видно, как судно разгружает эти контейнеры на причал со специальной железнодорожной линией.

Погрузочные и разгрузочные контейнеры Angara в Раджине, Северная Корея. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

С этой первой отправки "Ангара" регулярно доставляла контейнеры из порта Раджин в российский объект в Дунае, а 12 сентября к ней присоединилось второе грузовое судно под названием "Мария".

"Мария" в Дунае 14 октября 2023 года. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

В последние три месяца "Ангара" совершила по меньшей мере три рейса между Россией и Северной Кореей, тогда как "Мария" совершила один рейс в сентябре и недавно завершила еще один рейс туда и обратно 14 октября.

"Ангара" и "Мария" в Дунае и Ангара в Раджине, Северная Корея. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Кому принадлежат суда

Оба судна принадлежат и эксплуатируются компаниями, связанными с российскими военными логистическими сетями. К примеру, компании, владеющие и управляющие "Ангарой" — M Leasing и Marine Trans Shipping — попали под санкции США вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году за транспортировку оружия от имени российского правительства.

"Но связи "Ангары" с московскими распорядителями оружия тянутся гораздо дальше. Несколько лет "Ангара", которая тогда плавала под названием Ocean Energy, принадлежала компании Kaalbye Group, которую обвиняют в транспортировке российского оружия в Сирию и Южный Судан. В это время СМИ сообщали, что компания Ocean Energy доставляла российские танки Т-90 из России в Ирак", — говорится в материале.

Диаграмма собственности и управления для "Ангары" и "Марии". Фото: IHS Maritime, Corporate Records, OFAC и RUSI Project Sandstone

Конечный пункт назначения

Конечным пунктом назначения этих грузов является склад боеприпасов в российском городе Тихорецк, примерно в 200 км от украинской границы.

Карта Тихорецкого склада боеприпасов. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

Начиная с середины августа 2023 года изображения показывают, что склад боеприпасов прошел капитальный ремонт, когда экскаваторы выкопали более 100 новых ям для боеприпасов с земляными бермами.

На недавних снимках, сделанных 28 сентября, также видны прибывающие на объект поезда, доставляя десятки контейнеров такого же размера и цвета, что и те, которые загружаются в Северной Корее.

Карта Тихорецкого склада боеприпасов и активные работы на нем. Фото: Planet Labs, RUSI Project Sandstone

"Отсюда северокорейское оружие и боеприпасы могут быть отправлены на склады материально-технического обеспечения на границе с Украиной для распространения в подразделения на передовой", — говорится в материале.

Напомним, в Белом доме заявили, что Северная Корея за последние недели передала России более тысячи контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Сейчас переданное оборудование еще находится в российском тылу.