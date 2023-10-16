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В России впервые рассказали, какая страна им поставляет беспилотники

16 октября 2023 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России впервые рассказали, какая страна им поставляет беспилотники
Беспилотник в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России впервые рассказали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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Силуанов выступал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину назвал источник поставок беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", — заявил Силуанов.

Об этом он сказал в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.

"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, это деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", — добавил министр.

Напомним, Китай выразил интерес к укреплению экономических связей с Россией, акцентируя внимание на расширении торговых и инвестиционных отношений. Это заявление пришло вопреки опасениям Запада, критиковавшего Россию за ее действия в Украине в прошлом году.

Также мы писали, что Китай снабжает Россию военными технологиями и технологиями двойного назначения. Москва использует их для ведения войны против Украины.

Добавим, Россия начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов. Государство-агрессор открыло новый маршрут поставок, что может иметь серьезные последствия для войны в Украине и динамики международной безопасности в Восточной Азии.

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