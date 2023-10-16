В России впервые рассказали, какая страна им поставляет беспилотники
В России впервые рассказали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.
Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Беспилотники для России
Силуанов выступал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину назвал источник поставок беспилотных летательных аппаратов.
"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", — заявил Силуанов.
Об этом он сказал в контексте анонсирования новой программы РФ по созданию собственной базы по производству беспилотников.
"Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, это деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России", — добавил министр.
Напомним, Китай выразил интерес к укреплению экономических связей с Россией, акцентируя внимание на расширении торговых и инвестиционных отношений. Это заявление пришло вопреки опасениям Запада, критиковавшего Россию за ее действия в Украине в прошлом году.
Также мы писали, что Китай снабжает Россию военными технологиями и технологиями двойного назначения. Москва использует их для ведения войны против Украины.
Добавим, Россия начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов. Государство-агрессор открыло новый маршрут поставок, что может иметь серьезные последствия для войны в Украине и динамики международной безопасности в Восточной Азии.
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