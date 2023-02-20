В россии снова разбился вертолет, один человек погиб

В Сибири упал частный вертолет

В Кемеровской области россии разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились десять человек, известно по меньшей мере об одном погибшем.

Об этом сообщило региональное издание NGS.

Катастрофа вертолета

В районе города Междуреченск Кемеровской области россии разбился частный вертолет Ми-8.

На борту вертолета было десять человек. По меньшей мере, один человек погиб в результате падения.

Пострадавшие и эвакуация

Кроме погибшего, известно об одном пострадавшем.

Другой вертолет, летевший в паре с разбившимся, подобрал труп и отвез его в Междуреченск.

Сейчас спасательные службы пытаются забрать с места крушения раненого и эвакуировать других восьми человек.

Напомним, что 16 декабря в Улан-Удэ (Бурятия) разбился вертолет, на борту находились три человека. По предварительным данным, все погибли. После падения вертолет вспыхнул.

19 декабря в Магаданской области рф во время посадки вертолет Ми-8 задел техническое сооружение, упал и вспыхнул. На борту находились три члена экипажа, один из них пострадал.

Несколько дней назад на Дальнем Востоке российской федерации разбился вертолет Robinson. На борту воздушного судна находились три человека, двое погибли, третьего участника авиакатастрофы госпитализировали.

Фото из российских СМИ