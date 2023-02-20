В росії знову розбився гелікоптер, одна людина загинула

В росії знову розбився гелікоптер, є загиблі
У Кемеровській області росії розбився гелікоптер Мі-8. На борту повітряного судна перебувало десятеро осіб, відомо щонайменше про одного загиблого.
Про це повідомило регіональне видання NGS.
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Катастрофа гелікоптера
В районі міста Междуреченськ Кемеровської області росії розбився приватний гелікоптер Мі-8.
На борту гвинтокрила було десятеро осіб. Щонайменше одна людина загинула в результаті падіння.
Постраждалі й евакуація
Крім загиблого, відомо про одного постраждалого.
Інший гелікоптер, який летів у парі із тим, що розбився, підібрав труп і відвіз його до Междуреченська.
Зараз рятувальні служби намагаються забрати з місця катастрофи пораненого й евакуювати інших вісьмох осіб.
Нагадаємо, що 16 грудня в Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт, на борту було три особи. За попередніми даними, усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув.
19 грудня у Магаданській області рф під час посадки гелікоптер Мі-8 зачепив технічну споруду, впав і спалахнув. На борту були три члени екіпажу, один із них постраждав.
Кілька днів тому на Далекому Сході російської федерації розбився гелікоптер Robinson. На борту повітряного судна перебували три людини, двоє з них загинули, третього учасника авіакатастрофи госпіталізували.
Фото з російських ЗМІ