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В Ростове партизаны уничтожили склад с полевой формой ВС РФ

2 октября 2023 23:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Ростове партизаны уничтожили склад с полевой формой ВС РФ
Пожар на складе с формой российских солдат. Фото: Скрепачъ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Ростове-на-Дону произошел очередной пожар на военных объектах кремлевского режима. В этот раз вспыхнул склад с полевой формой ВС РФ, которую планировали доставить российским солдатам на передовую.

Об этом сообщает российское партизанское движение "Скрепачъ".

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Загорится все, что приготовили для войны

По сообщению партизан, теперь от агрессии Кремля очищено 300 квадратных километров.

"Гореть будет все, что приготовили для войны. В промзоне на Левом берегу возле "Мегамага" на улице Шоссейной уничтожен запас формы", — отчитываются партизаны.

Пропагандисты передают, что на складе находились большие запасы формы для русских солдат. Пламя распространилось довольно быстро, охватило не только складское помещение, но и открытую площадку с деревянными поддонами. Черным дымом заволокло весь город. Запах гари почувствовали даже в центре города. К тушению пожара привлекли 63 человека и 21 единицу техники.

Напомним, что ранее экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев насмешил интернет "ударами по немецким заводам". А в ISW выяснили, что командование ВС РФ пытается укомплектовать собственные воздушно-десантные войска кубинскими добровольцами.

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