В Ростове партизаны уничтожили склад с полевой формой ВС РФ
В Ростове-на-Дону произошел очередной пожар на военных объектах кремлевского режима. В этот раз вспыхнул склад с полевой формой ВС РФ, которую планировали доставить российским солдатам на передовую.
Об этом сообщает российское партизанское движение "Скрепачъ".
Загорится все, что приготовили для войны
По сообщению партизан, теперь от агрессии Кремля очищено 300 квадратных километров.
"Гореть будет все, что приготовили для войны. В промзоне на Левом берегу возле "Мегамага" на улице Шоссейной уничтожен запас формы", — отчитываются партизаны.
Пропагандисты передают, что на складе находились большие запасы формы для русских солдат. Пламя распространилось довольно быстро, охватило не только складское помещение, но и открытую площадку с деревянными поддонами. Черным дымом заволокло весь город. Запах гари почувствовали даже в центре города. К тушению пожара привлекли 63 человека и 21 единицу техники.
Напомним, что ранее экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев насмешил интернет "ударами по немецким заводам". А в ISW выяснили, что командование ВС РФ пытается укомплектовать собственные воздушно-десантные войска кубинскими добровольцами.