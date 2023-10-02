В Ростові партизани знищили склад із польовою формою ЗС РФ
В Ростові-на-Дону сталася чергова пожежа на військових об'єктах кремлівського режиму. Цього разу спалахнув склад з польовою формою ЗС РФ, яку планували доставити російським солдатам на передову.
Про це повідомляє російський партизанський рух "Скрепачъ".
Запалає все, що приготували для війни
За повідомленням партизанів, тепер від агресії Кремля очищено 300 квадратних кілометрів.
"Горітиме все, що приготували для війни. У промзоні на Лівому березі біля "Мегамагу" на вулиці Шосейній знищено запас форми", — звітують партизани.
Пропагандисти передають, що на складі знаходились великі запаси форми для російських вояків. Полум'я розповсюдилось доволі швидко, охопило не тільки складське приміщення, а й відкритий майданчик з дерев'яними піддонами. Чорним димом заволокло все місто. Запах гару відчули навіть у центрі міста. До гасіння пожежі залучили 63 особи та 21 одиницю техніки.
Нагадаємо, що раніше експрезидент країни-агресорки Дмитро Мєдвєдєв насмішив інтернет "ударами по німецьких заводах". Натомість в ISW з'ясували, що командування ЗС РФ намагається укомплектувати власні повітряно-десантні війська кубинськими добровольцями.