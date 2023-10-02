В Ростові партизани знищили склад із польовою формою ЗС РФ

Пожежа на складі з формою російських вояків. Фото: Скрепачъ

В Ростові-на-Дону сталася чергова пожежа на військових об'єктах кремлівського режиму. Цього разу спалахнув склад з польовою формою ЗС РФ, яку планували доставити російським солдатам на передову.

Про це повідомляє російський партизанський рух "Скрепачъ".

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Запалає все, що приготували для війни

За повідомленням партизанів, тепер від агресії Кремля очищено 300 квадратних кілометрів.

"Горітиме все, що приготували для війни. У промзоні на Лівому березі біля "Мегамагу" на вулиці Шосейній знищено запас форми", — звітують партизани.

Пропагандисти передають, що на складі знаходились великі запаси форми для російських вояків. Полум'я розповсюдилось доволі швидко, охопило не тільки складське приміщення, а й відкритий майданчик з дерев'яними піддонами. Чорним димом заволокло все місто. Запах гару відчули навіть у центрі міста. До гасіння пожежі залучили 63 особи та 21 одиницю техніки.

Нагадаємо, що раніше експрезидент країни-агресорки Дмитро Мєдвєдєв насмішив інтернет "ударами по німецьких заводах". Натомість в ISW з'ясували, що командування ЗС РФ намагається укомплектувати власні повітряно-десантні війська кубинськими добровольцями.