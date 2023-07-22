В разведке США ответили, действительно ли ядерное оружие РФ находится в Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Pavel Bednyakov, Спутник, Кремлин Pool Photo via AP

В американской разведке не сомневаются, что Россия перебазировала первую партию тактического ядерного оружия в Белорусь. В прошлом месяце российский диктатор заявил, что "первые (российские. — Ред.) ядерные боеголовки были доставлены на территорию Беларуси" и добавил, что их разместили в этой стране для "сдерживания".

Об этом пишет CNN, ссылаясь на чиновников разведывательного управления Министерства обороны США.

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Как отметили в Федерации ученых США, в России имеется около 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок, в этот перечень входит также около 1 900 единиц тактического ядерного оружия.

"Непонятно, какую часть этого арсенала Путин собирается переместить, а официальные лица США и Запада публично не подтвердили, что любое оружие было передано Беларуси", — отметили в сообщении.

"Нет сомнений"

Однако американские разведчики отметили, что аналитики не сомневаются в словах Путина. Также нет сомнений, "что они добились определенного успеха" в поставках вооружения.

В свою очередь, чиновники заметили, что им трудно отследить перемещение оружия даже из спутниковых снимков.

Размещение оружия

"Ранее в этом месяце представители США и Запада сообщили CNN, что, похоже, Беларусь не завершила модернизацию необходимых хранилищ для размещения тактического ядерного оружия, и что доступные спутниковые изображения не показали никаких признаков подготовки и безопасности, которые были бы стандартными для российского ядерного объекта. Однако другие источники сообщили CNN, что в Беларуси есть разные объекты советской эпохи, где возможно разместить часть оружия", — добавили в материале.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов отметил, что в Беларуси сейчас вряд ли есть российские ядерные заряды. Ведь для этого необходимо создать необходимые условия.