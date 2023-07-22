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В розвідці США відповіли, чи справді ядерна зброя РФ знаходиться у Білорусі

22 липня 2023 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В розвідці США відповіли, чи справді ядерна зброя РФ знаходиться у Білорусі
Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В американській розвідці не сумніваються, що Росія перебазувала першу партію тактичної ядерної зброї в Білорусь. В минулому місяці російський диктатор заявив, що  "перші (російські. — Ред.) ядерні боєголовки були доставлені на територію Білорусі" та додав, що їх розмістили у цій країні для "стримування".

Про це пише CNN, посилаючись на високопосадовців розвідувального управління Міністерства оборони США.

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Як зазначили у Федерації вчених США, в Росії є близько 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок, до цього переліку входить також біля 1 900 одиниць тактичної ядерної зброї.

"Незрозуміло, яку частину цього арсеналу Путін збирається перемістити, а офіційні особи США та Заходу публічно не підтвердили, що будь-яка зброя була передана Білорусі", — зазначили у повідомленні. 

"Немає сумнівів"

Проте американські розвідники зауважили, що аналітики не сумніваються у словах Путіна. Також немає сумнівів, "що вони досягли певного успіху" у постачанні озброєння. 

Своєю чергою посадовці зауважили, що їм важко відстежити переміщення зброї навіть через супутникові знімки. 

Розміщення зброї

"Раніше цього місяця представники США та Заходу повідомили CNN, що, схоже, Білорусь не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї, і що доступні супутникові зображення не показали жодних ознак підготовки та безпеки, які були б стандартними для російського ядерного об’єкта. Однак інші джерела повідомили CNN, що в Білорусі є різні об’єкти радянської епохи, де можливо розмістити частину зброї", — додали у матеріалі. 

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що у Білорусі зараз навряд чи є російські ядерні заряди. Адже для цього потрібно створити необхідні умови.

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