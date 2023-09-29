Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Румынии усиливают оборону у Дуная: чем это поможет Украине arrow

В Румынии усиливают оборону у Дуная: чем это поможет Украине

29 сентября 2023 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Румынии усиливают оборону у Дуная: чем это поможет Украине
Армия Румынии на параде в Бухаресте. Фото: BBC
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Румыния перемещает комплексы ПВО ближе к дунайской границе с Украиной, где недавно российские беспилотники атаковали зернохранилища. Также в этих регионах будет усилено военное присутствие вооружённых сил Румынии.

Об этом сообщает агентство Reuters .

Читайте также:

Вступит ли Румыния в войну

По сообщению источников в Министерстве обороны Румынии, такие меры вместе с развёртыванием четырёх дополнительных истребителей F-16 и расширением бесполётной зоны являются признаком растущего беспокойства в Румынии и НАТО относительно вероятного перенесения агрессии России на Румынию.

Единичные падения частей российских беспилотников в Румынии побуждают армию страны усилить безопасность в этом районе ради защиты гражданских. Но по словам спикера Министерства обороны Румынии Константина Спину, пока нет никаких признаков того, что Россия нацелена на Румынию, но характер нападений на украинскую территорию поблизости заставляет убеждаться в другом.

"Российские беспилотники летают на очень низкой высоте, иногда почти над землей. Это связано с тем, чтобы они избегали влияния средств РЭБ. Ни одна страна в мире не может на 100% защитить своё воздушное пространство от всех средств нападения", — сказал он, и подчеркнул, что в случае взрывов российских ракет или БПЛА на территории Румынии, контингент румынских войск у Дунайской границы, оснащённый системами ПВО, немедленно начнет сотрудничество с ВСУ.

Напомним, что недавно стало известно, что Россия использовала воздушное пространство Румынии для атак по Украине. На границе с Одесской областью румынские ВВС переместили эскадрилью истребителей F-16, и заверили украинских коллег, что в случае угрозы "помогут" сдерживать атаки РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз