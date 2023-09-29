В Румынии усиливают оборону у Дуная: чем это поможет Украине

Армия Румынии на параде в Бухаресте. Фото: BBC

Румыния перемещает комплексы ПВО ближе к дунайской границе с Украиной, где недавно российские беспилотники атаковали зернохранилища. Также в этих регионах будет усилено военное присутствие вооружённых сил Румынии.

Об этом сообщает агентство Reuters .

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По сообщению источников в Министерстве обороны Румынии, такие меры вместе с развёртыванием четырёх дополнительных истребителей F-16 и расширением бесполётной зоны являются признаком растущего беспокойства в Румынии и НАТО относительно вероятного перенесения агрессии России на Румынию.

Единичные падения частей российских беспилотников в Румынии побуждают армию страны усилить безопасность в этом районе ради защиты гражданских. Но по словам спикера Министерства обороны Румынии Константина Спину, пока нет никаких признаков того, что Россия нацелена на Румынию, но характер нападений на украинскую территорию поблизости заставляет убеждаться в другом.

"Российские беспилотники летают на очень низкой высоте, иногда почти над землей. Это связано с тем, чтобы они избегали влияния средств РЭБ. Ни одна страна в мире не может на 100% защитить своё воздушное пространство от всех средств нападения", — сказал он, и подчеркнул, что в случае взрывов российских ракет или БПЛА на территории Румынии, контингент румынских войск у Дунайской границы, оснащённый системами ПВО, немедленно начнет сотрудничество с ВСУ.

Напомним, что недавно стало известно, что Россия использовала воздушное пространство Румынии для атак по Украине. На границе с Одесской областью румынские ВВС переместили эскадрилью истребителей F-16, и заверили украинских коллег, что в случае угрозы "помогут" сдерживать атаки РФ.