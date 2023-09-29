В Румунії посилюють оборону біля Дунаю: чим це допоможе Україні

Армія Румунії на параді в Бухаресті. Фото: BBC

Румунія переміщує комплекси ППО ближче до дунайського кордону з Україною, де нещодавно російські безпілотники атакували зерносховища. Також в цих регіонах буде посилено військову присутність Збройних Сил Румунії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За повідомленням джерел у Міністерстві оборони Румунії, такі заходи разом з розгортанням чотирьох додаткових винищувачів F-16 і розширення безпольотної зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та НАТО щодо ймовірного перенесення агресії Росії на Румунію.

Поодинокі падіння частин російських безпілотників у Румунії спонукають армію країни посилити безпеку в цьому районі заради захисту цивільних. Та за словами речника міністерства оборони Румунії Костянтина Спіну, наразі немає жодних ознак того, що Росія націлена на Румунію, але характер нападів на українську територію поблизу змушує переконуватись в іншому.

"Російські безпілотники літають на дуже низькій висоті, іноді майже над землею. Це пов'язано з тим, щоб вони уникали впливу засобів РЕБ. Жодна країна в світі не може на 100% захистити свій повітряний простір від усіх засобів нападу", — сказав він та підкреслив, що у випадку вибухів російських ракет чи БпЛА на території Румунії контингент румунських військ біля Дунайського кордону, оснащений системами ППО, негайно розпочне співпрацю з ЗСУ.

Нагадаємо, що не так давно стало відомо, що Росія використала повітряний простір Румунії для атак по Україні. На кордоні з Одещиною румунські ВПС перемістили ескадрилью винищувачів F-16 та запевнили українських колег, що на випадок загрози "допоможуть" стримувати атаки РФ.