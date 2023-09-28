Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Столтенберг відповів, чому реакція НАТО на падіння уламків "шахедів" в Румунії була пасивною arrow

Столтенберг відповів, чому реакція НАТО на падіння уламків "шахедів" в Румунії була пасивною

28 вересня 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг відповів, чому реакція НАТО на падіння уламків "шахедів" в Румунії була пасивною
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чому реакція Альянсу на падіння уламків російських "шахедів" у Румунії була пасивною. За його словами, немає доказів, що це є результатом якогось цілеспрямованого нападу на територію НАТО. 

Про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Падіння уламків "шахедів" у Румунії

Столтенберг заявив, що НАТО рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України, адже вона представляє величезний ризик для всіх членів Альянсу.

"І тому з початку війни та навіть перед нею НАТО надає серйозну підтримку Україні. Що стосується уламків дронів у Румунії, то у нас немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу Росії на територію Альянсу", — сказав генсек НАТО.

За його словами, російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією дестабілізують ситуацію.

Нагадаємо, після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

Також ми писали, що військовий альянс НАТО намагається розробити нові технології, які дозволять краще моніторити підводні канали в реальному часі після того, як рік тому трапилися вибухи на газопроводі Nord Stream. Відтак Альянс випробовує морські дрони та залучають штучний інтелект. 

Додамо, останнім часом різко зросли ціни на боєприпаси. Це означає, що союзники НАТО витрачають більше коштів на оборону, проте такі кроки автоматично не призводять до підвищення безпеки країн Альянсу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз