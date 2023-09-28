Столтенберг відповів, чому реакція НАТО на падіння уламків "шахедів" в Румунії була пасивною

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чому реакція Альянсу на падіння уламків російських "шахедів" у Румунії була пасивною. За його словами, немає доказів, що це є результатом якогось цілеспрямованого нападу на територію НАТО.

Про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Столтенберг заявив, що НАТО рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України, адже вона представляє величезний ризик для всіх членів Альянсу.

"І тому з початку війни та навіть перед нею НАТО надає серйозну підтримку Україні. Що стосується уламків дронів у Румунії, то у нас немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу Росії на територію Альянсу", — сказав генсек НАТО.

За його словами, російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією дестабілізують ситуацію.

Нагадаємо, після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

Також ми писали, що військовий альянс НАТО намагається розробити нові технології, які дозволять краще моніторити підводні канали в реальному часі після того, як рік тому трапилися вибухи на газопроводі Nord Stream. Відтак Альянс випробовує морські дрони та залучають штучний інтелект.

Додамо, останнім часом різко зросли ціни на боєприпаси. Це означає, що союзники НАТО витрачають більше коштів на оборону, проте такі кроки автоматично не призводять до підвищення безпеки країн Альянсу.