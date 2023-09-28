Столтенберг ответил, почему реакция НАТО на падение обломков "шахедов" в Румынии была пассивной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, почему реакция Североатлантического союза на падение обломков российских "шахедов" в Румынии была пассивной. По его словам, нет доказательств, что это результат какого-то целенаправленного нападения на территорию НАТО.

Об этом Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Столтенберг заявил, что НАТО решительно осуждает жестокую войну России против Украины, ведь она представляет огромный риск для всех членов Альянса.

"И поэтому с начала войны и даже перед ней НАТО оказывает серьезную поддержку Украине. Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это является результатом целенаправленного нападения России на территорию Альянса", — сказал генсек НАТО.

По его словам, российская война и неосторожные удары на границе с Румынией дестабилизируют ситуацию.

Напомним, после инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.

Также мы писали, что военный альянс НАТО пытается разработать новые технологии, позволяющие лучше мониторить подводные каналы в реальном времени после того, как год назад произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Альянс испытывает морские дроны и привлекает искусственный интеллект.

Добавим, в последнее время резко выросли цены на боеприпасы. Это означает, что союзники НАТО тратят больше средств на оборону, однако такие шаги автоматически не приводят к повышению безопасности стран Альянса.