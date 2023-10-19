Люди грузятся на автобус во время эвакуации. Фото: Voa News, фото иллюстративное

В секторе Газа растет количество украинцев, нуждающихся в эвакуации. Сейчас их 308, но в последующие дни эта цифра может увеличиться до 400 человек.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"По сектору Газа ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке на эвакуацию количество людей уже перевалило за 300 — сейчас 308, но оно увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь , что эвакуация все же начнется", — отметил Корнийчук.

Он также рассказал, что первые машины с гуманитарным грузом пошли через пункт пропуска Рафах в сектор Газа.

"Надеюсь, что боевики ХАМАС выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", — отметил посол.

Как организована эвакуация

Ранее посол Украины в Египте Николай Нагорный заявил, что нет спонсоров, которые покрыли бы расходы на эвакуацию украинцев из Сектора Газы. Однако, по его словам, государство может выделить на это деньги.

Напомним, что эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана немалые средства.

Также мы писали, что посольство Украины в Государстве Израиль круглосуточно работает над вопросом быстрой и безопасной эвакуации украинцев с территории этого государства. Уже удалось эвакуировать 436 граждан Украины.