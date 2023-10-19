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В секторі Гази зростає кількість українців, які потребують евакуації

19 жовтня 2023 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В секторі Гази зростає кількість українців, які потребують евакуації
Люди вантажаться на автобус під час евакуації. Фото: Voa News, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В секторі Гази зростає кількість українців, які потребують евакуації. Зараз їх 308, але наступними днями ця цифра може збільшитися до 400 осіб.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Стосовно сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300 — зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться", — зазначив Корнійчук.

Він також розповів, що перші машини з гуманітарним вантажем пішли через пункт пропуску Рафах у сектор Гази.

"Сподіваюсь, що бойовики ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців", — зазначив посол.

Як організована евакуація

Раніше посол України в Єгипті Микола Нагорний заявив, що немає спонсорів, які б покрили витрати на евакуацію українців із Сектора Гази. Однак за його словами, держава може виділити на це гроші.

Нагадаємо, що евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені чималі кошти. 

Також ми писали, що посольство України в Державі Ізраїль цілодобово працює над питанням щодо швидкої та безпечної евакуації українців з території цієї держави. Наразі вже вдалося евакуювати 436 громадян України.

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