В Швеции назвали лауреатку Нобелевской премии мира 2023: что о ней известно

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Фото: Центр человеческих прав в Иране

6 октября Нобелевский фонд объявил лауреата Нобелевской премии мира 2023 года. Премию получила Наргес Мохаммади из Ирана за ее борьбу против угнетения женщин в этой стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля.

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Борец за права женщин Наргес Мохамади на плакат. Фото: Twitter

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2023 года Наргесу Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех", — говорится в сообщении.

Приговорена к наказанию плетью

"Наргес Мохаммади — женщина, правозащитница и борец за свободу. Ее отважная борьба за свободу выражения взглядов и право на независимость стоила ей огромных личных жертв", — сказала глава норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, объявившая лауреата Нобелевской премии мира 2023 года.

Рейсс-Андерсен рассказала, что иранский режим арестовывал эту женщину 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году заключения и 154 ударам кнутом. Она добавила, что Наргес Мохаммади до сих пор находится в иранской тюрьме.

Ранее мы сообщали, что Нобелевскую премию по литературе 2023 получил норвежский писатель Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов является лауреатом многих международных наград. Фоссе признан одним из 100 живых гениев.