Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Швеции назвали лауреатку Нобелевской премии мира 2023: что о ней известно arrow

В Швеции назвали лауреатку Нобелевской премии мира 2023: что о ней известно

6 октября 2023 16:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Швеции назвали лауреатку Нобелевской премии мира 2023: что о ней известно
Иранская правозащитница Наргес Мохаммади. Фото: Центр человеческих прав в Иране
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

6 октября Нобелевский фонд объявил лауреата Нобелевской премии мира 2023 года. Премию получила Наргес Мохаммади из Ирана за ее борьбу против угнетения женщин в этой стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Нобеля.

Читайте также:

Наргес Мохамади является известной правозащитницей

Борьба за права женщин
Борец за права женщин Наргес Мохамади на плакат. Фото: Twitter

"Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2023 года Наргесу Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех", — говорится в сообщении.

Приговорена к наказанию плетью

"Наргес Мохаммади — женщина, правозащитница и борец за свободу. Ее отважная борьба за свободу выражения взглядов и право на независимость стоила ей огромных личных жертв", — сказала глава норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, объявившая лауреата Нобелевской премии мира 2023 года.

Рейсс-Андерсен рассказала, что иранский режим арестовывал эту женщину 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году заключения и 154 ударам кнутом. Она добавила, что Наргес Мохаммади до сих пор находится в иранской тюрьме.

Ранее мы сообщали, что Нобелевскую премию по литературе 2023 получил норвежский писатель Йон Фоссе. Прозаик, поэт и один из самых популярных мировых драматургов является лауреатом многих международных наград. Фоссе признан одним из 100 живых гениев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз