В Швеції назвали лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року: що про неї відомо
6 жовтня Нобелівський фонд оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в цій країні.
Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.
Наргес Мохамаді є відомою правозахисницею
"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх", — йдеться у повідомленні.
Засуджена до покарання батогом
"Наргес Мохаммаді — жінка, правозахисниця і борець за свободу. Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв", — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, яка оголосила лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року.
Рейсс-Андерсен розповіла, що загалом іранський режим заарештовував цю жінку 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Вона додала, що Наргес Мохаммаді досі перебуває в іранській в'язниці.
Раніше ми повідомляли, що Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе. Прозаїк, поет та один із найпопулярніших світових драматургів є лауреатом багатьох міжнародних винагород. Фоссе визнаний одним зі 100 живих геніїв.