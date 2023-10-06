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В Швеції назвали лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року: що про неї відомо

6 жовтня 2023 16:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Швеції назвали лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року: що про неї відомо
Іранська правозахисниця Наргес Мохамаді. Фото: Center of the human rights in Iran
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

6 жовтня Нобелівський фонд оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в цій країні.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.

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Борчиня за права жінок
Борець за права жінок Наргес Мохамаді на плакаті. Фото: Twitter

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх", — йдеться у повідомленні.

Засуджена до покарання батогом

"Наргес Мохаммаді — жінка, правозахисниця і борець за свободу. Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв", — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, яка оголосила лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року.

Рейсс-Андерсен розповіла, що загалом іранський режим заарештовував цю жінку 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Вона додала, що Наргес Мохаммаді досі перебуває в іранській в'язниці.

Раніше ми повідомляли, що Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе. Прозаїк, поет та один із найпопулярніших світових драматургів є лауреатом багатьох міжнародних винагород. Фоссе визнаний одним зі 100 живих геніїв.

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