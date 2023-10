В Швеції назвали лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року: що про неї відомо

Іранська правозахисниця Наргес Мохамаді. Фото: Center of the human rights in Iran

6 жовтня Нобелівський фонд оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в цій країні.

Про це повідомили у пресслужбі Фонду Нобеля.

Наргес Мохамаді є відомою правозахисницею

Борець за права жінок Наргес Мохамаді на плакаті. Фото: Twitter

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх", — йдеться у повідомленні.

Засуджена до покарання батогом

"Наргес Мохаммаді — жінка, правозахисниця і борець за свободу. Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв", — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, яка оголосила лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року.

Рейсс-Андерсен розповіла, що загалом іранський режим заарештовував цю жінку 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Вона додала, що Наргес Мохаммаді досі перебуває в іранській в'язниці.

