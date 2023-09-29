Зеленський серед фаворитів на Нобелівську премію миру, але його шанси незначні, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський перебуває серед претендентів на отримання Нобелівської премії миру. Втім, у нього не надто багато шансів її отримати, оскільки Президент України є очільником держави, якій доводиться чинити збройний опір військовій агресії Росії.

Про це повідомляє Sky News.

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Хто може отримати Нобелівську премію миру

До оголошення лауреата цьогорічної Нобелівської премії миру залишився тиждень.

Серед претендентів цього року — Володимир Зеленський і ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний, який цього тижня програв апеляцію на 19-річний вирок.

Президент України є одними з фаворитів серед 351 номінанта, але експерти припускають, що його шанси низькі, оскільки Зеленський є лідером військового часу і фактично керує бойовими діями.

Натомість навальний має певні шанси, оскільки комітет, який присуджує Нобелівську премію, був у минулому році особливо уважний до російських опозиціонерів.

Хто ще претендує на нагороду

Також на перемогу можуть розраховувати борці за права жінок, корінні народи чи навколишнє середовище.

Повний список номінантів залишається в таємниці, але оприлюднені імена включають екологиню Грету Тунберг, лідера російської опозиції Володимира Кара-Мурзу та китайського протестувальника Пен Ліфа.

Лауреат отримує не лише медаль і диплом, а й 11 мільйонів шведських крон (близько 812 000 фунтів стерлінгів).

Переможця буде офіційно оголошено наступної п’ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.

Рішення приймає Норвезький Нобелівський комітет, що складається з п'яти членів, обраних норвезьким парламентом.

Нагадуємо, що обурення щодо запрошення на вручення Нобелівської премії послів РФ, Білорусі та Ірану змусили Нобелівський фонд відреагувати. Врешті, 2 вересня оголосили, що на церемонію не запрошуватимуть представників цих країн.

Раніше ми розповідали, що послів Російської Федерації та Білорусі запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії 2023 в Стокгольмі. Минулого року їх не було через вторгнення РФ в Україну.