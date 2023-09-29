Зеленський серед фаворитів на Нобелівську премію миру, але його шанси незначні, — ЗМІ
Володимир Зеленський перебуває серед претендентів на отримання Нобелівської премії миру. Втім, у нього не надто багато шансів її отримати, оскільки Президент України є очільником держави, якій доводиться чинити збройний опір військовій агресії Росії.
Про це повідомляє Sky News.
Хто може отримати Нобелівську премію миру
До оголошення лауреата цьогорічної Нобелівської премії миру залишився тиждень.
Серед претендентів цього року — Володимир Зеленський і ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний, який цього тижня програв апеляцію на 19-річний вирок.
Президент України є одними з фаворитів серед 351 номінанта, але експерти припускають, що його шанси низькі, оскільки Зеленський є лідером військового часу і фактично керує бойовими діями.
Натомість навальний має певні шанси, оскільки комітет, який присуджує Нобелівську премію, був у минулому році особливо уважний до російських опозиціонерів.
Хто ще претендує на нагороду
Також на перемогу можуть розраховувати борці за права жінок, корінні народи чи навколишнє середовище.
Повний список номінантів залишається в таємниці, але оприлюднені імена включають екологиню Грету Тунберг, лідера російської опозиції Володимира Кара-Мурзу та китайського протестувальника Пен Ліфа.
Лауреат отримує не лише медаль і диплом, а й 11 мільйонів шведських крон (близько 812 000 фунтів стерлінгів).
Переможця буде офіційно оголошено наступної п’ятниці, а церемонія нагородження запланована на 10 грудня в мерії Осло.
Рішення приймає Норвезький Нобелівський комітет, що складається з п'яти членів, обраних норвезьким парламентом.
Нагадуємо, що обурення щодо запрошення на вручення Нобелівської премії послів РФ, Білорусі та Ірану змусили Нобелівський фонд відреагувати. Врешті, 2 вересня оголосили, що на церемонію не запрошуватимуть представників цих країн.
Раніше ми розповідали, що послів Російської Федерації та Білорусі запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії 2023 в Стокгольмі. Минулого року їх не було через вторгнення РФ в Україну.